Dünya

Çin’de koronavirüs karantinası için kullanılan otel çöktü, enkazından 49 kişi kurtarıldı

8 Mart 2020

Çin’in Fujian eyaletinde Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan ve dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazından 49 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Kurtarılanlar arasında 2 yaşındaki bir erkek çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

Devlet medyası, Koronavirüs hastalarıyla yakın temasta bulunmuş kişilerin tecrit altında tutulduğunu ve 80 odalı Xinjia Express otelde 70 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Binanın çökme nedeninin henüz belirlenemediği, ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edilirken, görgü tanıkları bina çökmeden önce patlama sesi duyduklarını dile getirdi. Can kaybına ilişkin ise resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.




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