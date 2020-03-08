Kıbrıs

DP Başkanı Ataoğlu, Londra’da temaslarda bulunacak

8 Mart 2020

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, çeşitli temaslar gerçekleştirmek ve Londra’da yaşam süren Kıbrıs Türk toplumu ile bir araya gelmek üzere yarın Londra’ya gidiyor. 

DP’den yapılan açıklamaya göre, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ‘Halkla Buluşma’ etkinliğinde bir araya gelecek Ataoğlu, siyasilerle görüşmeler gerçekleştirecek, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere tarafından düzenlenen ‘Birlik ve Beraberlik Balosuna’ katılacak. Ataoğlu, sivil toplum örgütleri ve iş insanlarıyla da görüşecek.

Ataoğlu, 11 Mart Çarşamba akşamı İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı tarafından düzenlenecek olan ‘Halk Buluşma’ etkinliğinde, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıs Türk Toplum Merkezinde bir araya gelecek.
Demokrat Parti Genel Başkanı Ataoğlu, Londra’daki temasları kapsamında İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileriyle de buluşacak.

Ataoğlu, 13 Mart Cuma akşamı ise, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere tarafından düzenlenen Birlik ve Beraberlik Balosuna, onur konuğu olarak katılacak.




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