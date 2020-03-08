Kıbrıs

Baf Direnişi ve Şehitleri yarın törenle anılacak

8 Mart 2020

Baf direnişi ve direniş sırasında şehit düşenler, yarın düzenlenecek törenle anılacak.

Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde yer alacak tören, saat 10:00’da başlayacak.

Törende Anıt önüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından ardından, Gazi Baf Dayanışma Demeği Temsilcisi Türkay Tokel ve Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yapacak.

TMT Mücahitler Demeği adına Emekli Mücahit Komutanı Alçın Volkan “9 Mart Direnişi”, Baf Türk Birliği adına İbrahim Açman “Şehitler Unutulmaz” ve Güzelyurt Meslek Lisesi l0 Muhasebe öğrencisi Emine yıldız “Baf Şehitleri Unutulmaz” şiirlerini okuyacak.

Öğle namazından önce ise Baf Türk Birliği ile Gazi Baf Dayanışma Demeği tarafından Fatih Camii’nde şehitler ruhuna mevlit okutulacak.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Anastasiadis çıldırdı

Anastasiadis çıldırdı

8 Mart 2020
Photo of Kadın yönetici oranında Türkiye Avrupa’da sondan ikinci

Kadın yönetici oranında Türkiye Avrupa’da sondan ikinci

7 Mart 2020
Photo of “Ne biber gazlarınız ne de faşist zihniyetiniz bu adanın yeniden birleşmesine engel olamayacak”

“Ne biber gazlarınız ne de faşist zihniyetiniz bu adanın yeniden birleşmesine engel olamayacak”

7 Mart 2020
Photo of Tatar: Biber gazı sıkılması kabul edilebilecek bir davranış değildir

Tatar: Biber gazı sıkılması kabul edilebilecek bir davranış değildir

7 Mart 2020
Photo of Özersay: Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin şiddet kullanmasını kınıyorum

Özersay: Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin şiddet kullanmasını kınıyorum

7 Mart 2020
Photo of Güney Kıbrıs Korona virüsü dolayısıyla “Teyakkuzda”

Güney Kıbrıs Korona virüsü dolayısıyla “Teyakkuzda”

7 Mart 2020
Photo of Dış Basın Birliği Rum polisinin göstericilere yönelik tavrını protesto etti

Dış Basın Birliği Rum polisinin göstericilere yönelik tavrını protesto etti

7 Mart 2020
Photo of Rum polisi 200 kilodan fazla patlayıcı ele geçirdi

Rum polisi 200 kilodan fazla patlayıcı ele geçirdi

7 Mart 2020
Photo of “Korku ve Bölünme Eylemi”ne Rum polisinden biber gazı…

“Korku ve Bölünme Eylemi”ne Rum polisinden biber gazı…

7 Mart 2020
Photo of Taçoy, Lokmacı’da Rum polisinin göstericilere biber gazı sıkmasını, şiddet uygulamasını kınadı

Taçoy, Lokmacı’da Rum polisinin göstericilere biber gazı sıkmasını, şiddet uygulamasını kınadı

7 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı