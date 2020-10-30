Trabzon’da çılgın maç: 3-4

Süper Lig’de 7. haftanın açılış maçında Trabzonspor Kasımpaşa’yı ağırladı.

Maça golle başlayan Kasımpaşa goldu. 8’de Tirpan konuk ekini 1-0 öne geçirdi. Trabzonspor ise rakibine kısa sürede reaksiyon verdi. 23’te Serkan Asan ceza alanının hemen dışından iyi vurdu ve köşeden ağları buldu; 1-1. 31’de Nwakaeme Serkan Asan’ın golü attığı noktadan aynı köşeye vurdu ve Ramazan’ı yine avladı; 2-1. 38’de bir kez daha sahneye çıkan Nwakaeme, sol kanattan yaptığı harika koşuyla skoru 3-1 yaptı. İlk yarının bitimine kısa süre kala 41’de Yusuf Erdoğan eski takımına golü attı ve soyunma odasına 3-2’lik skorla gidildi.

İkinci yarıda ise iki takım adına da inanılmaz goller kaçarken, 58’de Uğurcan Çakır bir de penaltı kurtardı. Aytaç Kara’nın penaltısında köşeyi doğru tahmin eden Uğurcan golü önledi.

87’de ise sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Edgar Le topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-3 oldu. 90+3’te ise Koita beklenmeyen bir uzaktan şutla gecenin baaşrılı ismi Uğurcan Çakır’ı avladı ev Kasımpaşa 3-1 yenik duruma düştüğü maçı 4-3 kazandı. Bu skorun ardından Trabzonspor 5 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 11 puana yükseldi.