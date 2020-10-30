ManşetTürkiye

Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış

30 Ekim 2020
İzmir'de deprem





Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir’in Bayraklı ilçesi 258 Sokak’taki binanın enkazından 6 saat sonra 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.







Etiketler
30 Ekim 2020

Başa dön tuşu