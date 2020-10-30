Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış

İzmir 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 17 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssü Seferihisar’dı. 15 saniye süren deprem en çok Bayraklı, Buca,, Bornova ve Seferihisar ilçelerini etkiledi.

Depremin ardından arama-kurtarma ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Hem İzmir’den hem de çevre illerden ekipler bölgeye sevk edild

4 bina tamammen yıkıldı, 20’ye yakın bina hasar gördü. Depremin ardından arama-kurtarma ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti.

17 binadaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

1 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

İzmir’in Bayraklı ilçesi 258 Sokak’taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi 6 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.