Enkaz altındakiler için zamana karşı yarış

Merkez \u00fcss\u00fc Ege Denizi'nin Seferihisar a\u00e7\u0131klar\u0131 olan 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. Deprem sonras\u0131 y\u0131k\u0131lan ve hasar g\u00f6ren 17 binada arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. \u0130zmir'in Bayrakl\u0131 il\u00e7esi 258 Sokak'taki binan\u0131n enkaz\u0131ndan 6 saat sonra 28 ya\u015f\u0131ndaki bir ki\u015fi yaral\u0131 olarak kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\u0130zmir 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremle sars\u0131ld\u0131. 17 kilometre derinli\u011findeki depremin merkez \u00fcss\u00fc Seferihisar'd\u0131. 15 saniye s\u00fcren deprem en \u00e7ok Bayrakl\u0131, Buca,, Bornova ve Seferihisar il\u00e7elerini etkiledi.\r\n\r\nDepremin ard\u0131ndan arama-kurtarma ekipleri vakit kaybetmeden harekete ge\u00e7ti. Hem \u0130zmir'den hem de \u00e7evre illerden ekipler b\u00f6lgeye sevk edild\r\n\r\n4 bina tamammen y\u0131k\u0131ld\u0131, 20'ye yak\u0131n bina hasar g\u00f6rd\u00fc. Depremin ard\u0131ndan arama-kurtarma ekipleri vakit kaybetmeden harekete ge\u00e7ti.\r\n\r\n17 binadaki arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n \r\n1 K\u0130\u015e\u0130 YARALI OLARAK KURTARILDI\r\n\u0130zmir'in Bayrakl\u0131 il\u00e7esi 258 Sokak'taki binan\u0131n enkaz\u0131ndan 28 ya\u015f\u0131ndaki bir ki\u015fi 6 saat sonra yaral\u0131 olarak kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n