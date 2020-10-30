17 can kaybı, 709 yaralı

AFAD 1’i boğulma olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 709 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir’in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Seferihisar’da tsunami sonrasında sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı.

AFAD 1’i boğulma olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 709 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. İzmir Valisi Köşger de, enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını söyledi. Deprem sonrasında en büyüğünün şiddeti 5,1 olan toplam 170 artçı sarsıntı meydana geldi.

Buse’yi kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir’de meydana gelen 6.6’lık depremin ardından enkaz altında kalan Buse’ye önce telefonla ulaşılmıştı. TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de konuştuğu Buse’ye arama kurtarma ekipleri ulaştı. Buse’nin enkaz altından çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.

Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: “Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni.”