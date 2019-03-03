Spor

Topaloğlu anıldı

3 Mart 2019

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve MHK eski başkanlarından Merhum Attila Topaloğlu, 19. ölüm yıl dönümünde dün kabri başında saat 10.30’da düzenlenen törenle anıldı.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, önce hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren Merhum Atilla Topaloğlu 19. ölüm yıl dönümünde dün kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Dün sabah Attila Topaloğlu’nun kabri başında yapılan anma törenine katılan KTSYD Başkanı Çelen Oben, Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Hakemler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, KTFF’yi temsilen Eren Şişik birer konuşma yaparak Attila Topaloğlu gibi spora büyük hizmetleri geçen bir spor adamının aralarında olmayışının bir kayıp olduğu vurgulanırken, Attila Topaloğlu’nun ülke sporunun gelişmesi için yaptıkları anlatıldı. Tören duaların okunması ile son buldu.

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