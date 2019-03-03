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Nefes kesen maçta Fenerbahçe sevindi

3 Mart 2019

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor karşısına Beşiktaş derbisindeki müthiş geri dönüşün morali ile çıkan Fenerbahçe, 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-lacivertli ekip, gol düelosuna sahne olan maçta Karadeniz temsilcisini 3-2 mağlup etti. Çaykur Rizespor’da Moroziuk 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın hemen başında 4. dakikada Dario Melnjak’ın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 22. dakikada Serdar Aziz’le beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 40. dakikada Roberto Soldado’nun golüyle 2-1 öne geçti. Çaykur Rizespor’da Moroziuk 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda Melnjak’ın 55. dakikada attığı golle beraberliği yakalayan Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe, 84. dakikada Victor Moses’in penaltı golüyle 3-2 öne geçti. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyarak oldukça zorlandığı maçı kazanıp, 3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

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