Beşiktaş 1 puanı son dakikada aldı: 2-2

Beşiktaş, zirve yarışında bir yara daha aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında öne geçen siyah-beyazlılar, 1 puanı son dakikada kaptı.

Geçtiğimiz hafta derbide 3-0’lık üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş, aynı kabusu Kayseri’de yaşadı. Atiba ile öne geçen siyah-beyazlılar, Kayserispor’un geri dönüşüne engel olamazken, 1 puanı 90. dakikada yakaladı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kayseri Kadir Has Stadı’ndaki mücadelede eşitliği bozan konuk Beşiktaş oldu. 37. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin’in ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Dorukhan Toköz kafayla topu içeri indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Atiba Hutchinson’ın yaptığı vuruşta top Silviu Lung’un yanından ağlarla buluştu.

İlk 45 dakika tek golle son bulurken, ikinci yarı Kayserispor’un geri dönüşüne sahne oldu. 57’de Artem Kravets’in kafa golüyle beraberliği yakalayan Hikmet Karaman’ın takımı, 5 dakika sonra Atiba’nın hatasını gole çeviren Deniz Türüç ile öne geçmeyi başardı.

2-1’den sonra da atak oynayan taraf Kayserispor oldu. İleri uçta pozisyon üretmekte zorlanan Beşiktaş’ta Şenol Güneş, önce Jeremain Lens ardından Oğuzhan Özyakup hamlesini yaptı. Siyah-beyazlılara puanı getiren gol 90. dakikada Caner Erkin’den geldi.

Son düdükle birlikte maç 2-2 sona erdi ve bu sonucun ardından Kayserispor yenilmezlik serisini 10 haftaya çıkarırken, zirve takibinde büyük yara alan Beşiktaş son 2 haftada 2 puanla yetindi.