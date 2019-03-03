FutbolSpor

Binatlı’ya hayat öpücüğü

3 Mart 2019

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Özal Çağlıyan

 

Cihangir               2 – 3            Binatlı

Tuğcan Aksulu                                              Salih Beyoğlu

Erol Aksunlar                                     Hüseyin Taşçı

Nurettin Gecekuşu                            Muammer Tip

Ertan Bulut                                        (Dk.90+1 Yunus Emre)

Mikail Sivri                                         Sertaç Özbilin

Çağlar Toklu                                      Burak Sarıkaya

Fırat Ersalan                                      Omodiagbe Victory

Ali Öztürk                                          Paulo Dos Santos

Yannick Stephane                            Vinicius Jorge

(Dk.49 Salih Say)                               Hasan Nalbant

Uche Sunday                                     (Dk.59 Abdullah Umut)

Musa Şanlıer                                     Zihni Temelci

(Dk.74 Doğan Işıker)                         Alattin Yavuz

(Dk.72 Mustafa Süzgen)                                           –          

                            Goller:

Dk.1 Musa Şanlıer                                        Dk.25 Hasan Nalbant

Dk.81 Salih Say                                                        Dk.87 Zihni Temelci

            –                                                          Dk.90+3 Vinicius Jorge

 

K-Pet Süper Lig’in 20.haftasında Cihangir play-out bölgesindeki Binatlı’yı konuk etti. Maç konuk ekip Binatlı’nın 3-2 galibiyetiyle son buldu.

Daha 1.dakikada Binatlı savunmasının hatasını affetmeyen Musa kaleciyi hazırlıksız yakaladı ve Cihangir’i 1-0 öne geçirdi. 25.dakikada Victory’nin pasında Hasan durumu 1-1 yapan golü kaydetti. 44.dakikada Victory kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı ve ilk devre 1-1 tamamlandı. 81.dakikada kale sahası dışından vurduğu top gol oldu ve Cihangir 2-1 öne geçti. 87.dakikada Zihni’nin kafa golüyle durum 2-2 oldu. 90+3.dakikada Cihangir savunmasındaki büyük hatayı değerlendiren Jorge konuk ekip Binatlı’yı 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Böylece Cihangir evinde son dakikada play-out bölgesindeki Binatlı’ya 3 puanı hediye etti. Bu skorla Cihangir 33 puanda kalırken Binatlı 18 puana yükseldi.

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