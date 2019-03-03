Binatlı’ya hayat öpücüğü

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Özal Çağlıyan

Cihangir 2 – 3 Binatlı

Tuğcan Aksulu Salih Beyoğlu

Erol Aksunlar Hüseyin Taşçı

Nurettin Gecekuşu Muammer Tip

Ertan Bulut (Dk.90+1 Yunus Emre)

Mikail Sivri Sertaç Özbilin

Çağlar Toklu Burak Sarıkaya

Fırat Ersalan Omodiagbe Victory

Ali Öztürk Paulo Dos Santos

Yannick Stephane Vinicius Jorge

(Dk.49 Salih Say) Hasan Nalbant

Uche Sunday (Dk.59 Abdullah Umut)

Musa Şanlıer Zihni Temelci

(Dk.74 Doğan Işıker) Alattin Yavuz

(Dk.72 Mustafa Süzgen) –

Goller:

Dk.1 Musa Şanlıer Dk.25 Hasan Nalbant

Dk.81 Salih Say Dk.87 Zihni Temelci

– Dk.90+3 Vinicius Jorge

K-Pet Süper Lig’in 20.haftasında Cihangir play-out bölgesindeki Binatlı’yı konuk etti. Maç konuk ekip Binatlı’nın 3-2 galibiyetiyle son buldu.

Daha 1.dakikada Binatlı savunmasının hatasını affetmeyen Musa kaleciyi hazırlıksız yakaladı ve Cihangir’i 1-0 öne geçirdi. 25.dakikada Victory’nin pasında Hasan durumu 1-1 yapan golü kaydetti. 44.dakikada Victory kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı ve ilk devre 1-1 tamamlandı. 81.dakikada kale sahası dışından vurduğu top gol oldu ve Cihangir 2-1 öne geçti. 87.dakikada Zihni’nin kafa golüyle durum 2-2 oldu. 90+3.dakikada Cihangir savunmasındaki büyük hatayı değerlendiren Jorge konuk ekip Binatlı’yı 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Böylece Cihangir evinde son dakikada play-out bölgesindeki Binatlı’ya 3 puanı hediye etti. Bu skorla Cihangir 33 puanda kalırken Binatlı 18 puana yükseldi.