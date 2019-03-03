Binatlı’ya hayat öpücüğü

Yer: Cihangir Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Özal Çağlıyan
Cihangir 2 – 3 Binatlı
Tuğcan Aksulu Salih Beyoğlu
Erol Aksunlar Hüseyin Taşçı
Nurettin Gecekuşu Muammer Tip
Ertan Bulut (Dk.90+1 Yunus Emre)
Mikail Sivri Sertaç Özbilin
Çağlar Toklu Burak Sarıkaya
Fırat Ersalan Omodiagbe Victory
Ali Öztürk Paulo Dos Santos
Yannick Stephane Vinicius Jorge
(Dk.49 Salih Say) Hasan Nalbant
Uche Sunday (Dk.59 Abdullah Umut)
Musa Şanlıer Zihni Temelci
(Dk.74 Doğan Işıker) Alattin Yavuz
(Dk.72 Mustafa Süzgen) –
Goller:
Dk.1 Musa Şanlıer Dk.25 Hasan Nalbant
Dk.81 Salih Say Dk.87 Zihni Temelci
– Dk.90+3 Vinicius Jorge
K-Pet Süper Lig’in 20.haftasında Cihangir play-out bölgesindeki Binatlı’yı konuk etti. Maç konuk ekip Binatlı’nın 3-2 galibiyetiyle son buldu.
Daha 1.dakikada Binatlı savunmasının hatasını affetmeyen Musa kaleciyi hazırlıksız yakaladı ve Cihangir’i 1-0 öne geçirdi. 25.dakikada Victory’nin pasında Hasan durumu 1-1 yapan golü kaydetti. 44.dakikada Victory kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı ve ilk devre 1-1 tamamlandı. 81.dakikada kale sahası dışından vurduğu top gol oldu ve Cihangir 2-1 öne geçti. 87.dakikada Zihni’nin kafa golüyle durum 2-2 oldu. 90+3.dakikada Cihangir savunmasındaki büyük hatayı değerlendiren Jorge konuk ekip Binatlı’yı 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Böylece Cihangir evinde son dakikada play-out bölgesindeki Binatlı’ya 3 puanı hediye etti. Bu skorla Cihangir 33 puanda kalırken Binatlı 18 puana yükseldi.