Hafız “bitti” demeden bitmez

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Burak Mandıralı, Necmi Bulut
Baf Ülkü Yurdu 3 – 3 Gençler Birliği
Erdoğan Nay Tolga Nergiz
Lawal Oladipupo Sinan Öğüt
Fikri Arslan Mustafa Tekpınar
Tahsin Denizsever Kadir Erol
(Dk.40 Berk Şen) Sami Ergazi
Ahmet Hatay Hasan Sarıoğlu
Hafız Konkoni Tacettin Köse
İbrahim Hatay (Dk.74 CenkerYazar)
Hasan Sedatgil Ahmet Kara
Mehmet Göktaş (Dk.54 İbrahim Köse)
(Dk.53 Hasan Bucak) Miranda Wanderson
Erdinç Börekçi (Dk.62 Sertan Kurukafa)
(Dk.57 Metin Melda) France Lahra Guaman
Azat Tip Elvis Sakyi
Goller:
Dk.12 Hafız Konkoni Dk.24 France Lahra Guaman
Dk.47 Hafız Konkoni Dk.79 İbrahim Köse (P)
Dk.90+6 Hafız Konkoni Dk.85 France Lahra Guaman
K-Pet Süper Lig’in 20.haftasında Baf Ülkü Yurdu play-out bölgesindeki Gençler Birliği’ni konuk etti. Maç 3-3 berabere tamamlandı.
12.dakika Azat’ın ortasında Hafız’ın kafasında top kaleciden döndü ve topu takip eden Hafız golünü atarak Baf’ı 1-0 öne geçirdi. 24.dakikada orta alanda topu alan Lahra kaleye kadar indi ve durumu 1-1 yaptı. 28.dakikada Elvis’in sert vuruşunda fikri elle kesti ve hakem penaltıyı verdi. Miranda Wanderson’un kullandığı atışta kaleci Erdoğan gole izin vermedi.
47.dakikada Mehmet Göktaş’ın pasında topla buluşan Hafız kendisinin ve takımının 2.golünü kaydetti. 79.dakikada gelişen Gençler atağında Lawal’ın elle müdahalesi sonucu oluşan penaltıyı kullanan İbrahim Köse durumu 2-2 yaptı. 85.dakikada İbrahim Köse’nin kullandığı köşe atışında Lahra’nın golüyle Gençler Birliği 3-2 öne geçti. 90+6.dakikada hatt-trick yapan Hafız’ın kafa golüyle maç 3-3 sona erdi ve her iki takım da birer puan alarak sahadan ayrıldı.