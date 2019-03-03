FutbolSpor

Hafız “bitti” demeden bitmez

3 Mart 2019

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Burak Mandıralı, Necmi Bulut

 

Baf Ülkü Yurdu               3 – 3  Gençler Birliği

Erdoğan Nay                          Tolga Nergiz

Lawal Oladipupo                   Sinan Öğüt

Fikri Arslan                            Mustafa Tekpınar

Tahsin Denizsever                Kadir Erol

(Dk.40 Berk Şen)                   Sami Ergazi

Ahmet Hatay                         Hasan Sarıoğlu

Hafız Konkoni                                   Tacettin Köse

İbrahim Hatay                                   (Dk.74 CenkerYazar)

Hasan Sedatgil                                  Ahmet Kara

Mehmet Göktaş                     (Dk.54 İbrahim Köse)

(Dk.53 Hasan Bucak)             Miranda Wanderson

Erdinç Börekçi                                   (Dk.62 Sertan Kurukafa)

(Dk.57 Metin Melda)             France Lahra Guaman

Azat Tip                                  Elvis Sakyi

                            Goller:

Dk.12 Hafız Konkoni                                    Dk.24 France Lahra Guaman

Dk.47 Hafız Konkoni                                    Dk.79 İbrahim Köse (P)

Dk.90+6 Hafız Konkoni                                           Dk.85 France Lahra Guaman

 

K-Pet Süper Lig’in 20.haftasında Baf Ülkü Yurdu play-out bölgesindeki Gençler Birliği’ni konuk etti. Maç 3-3 berabere tamamlandı.

12.dakika Azat’ın ortasında Hafız’ın kafasında top kaleciden döndü ve topu takip eden Hafız golünü atarak Baf’ı 1-0 öne geçirdi. 24.dakikada orta alanda topu alan Lahra kaleye kadar indi ve durumu 1-1 yaptı. 28.dakikada Elvis’in sert vuruşunda fikri elle kesti ve hakem penaltıyı verdi.  Miranda Wanderson’un kullandığı atışta kaleci Erdoğan gole izin vermedi.

47.dakikada Mehmet Göktaş’ın pasında topla buluşan Hafız kendisinin ve takımının 2.golünü kaydetti.  79.dakikada gelişen Gençler atağında Lawal’ın elle müdahalesi sonucu oluşan penaltıyı kullanan İbrahim Köse durumu 2-2 yaptı. 85.dakikada İbrahim Köse’nin kullandığı köşe atışında Lahra’nın golüyle Gençler Birliği 3-2 öne geçti. 90+6.dakikada hatt-trick yapan Hafız’ın kafa golüyle maç 3-3 sona erdi ve her iki takım da birer puan alarak sahadan ayrıldı.

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