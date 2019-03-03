Esentepe gerçeği

Sezonun henüz başı idi Esentepe için yorum yaptığımda. Ardı ardına kazanamadan Süper Lig serüvenine başlamışlardı ve bu Esentepe iyi mücadele ediyor ama gol atmayı beceremiyor demiştim.

Dün Doğan karşısında sergiledikleri performans ve aldıkları 3 puan Esentepe’nin Süper Ligdeki birçok takımdan daha iyi olduğunu ve yerinin de ligin son sırası olmadığını gösterdi.

Esentepe’de orta sahadaki en etkili ismi ve yabancı oyuncusundan biri olan Sane’nin ameliyat olarak sezonu kapatması, kaptan Şahin’in sarı kart cezalısı ve Doğan’dan kiralanan Ahmet Çağer’in de anlaşma gereği Doğan’a karşı oynatılmaması gibi dezavantajlarla çıktı sahaya Esentepe.

Bu şartlara rağmen, sahaya çıkan 11 Esentepeli oyuncu, şampiyonluğa oynayan ve bütçe olarak yaklaşık 5 kat üstünde olan Doğan’a karşı çok daha iyi mücadele etti, çok daha fazla kazanmak istedi ve futbolun iyi kötü tüm yanlarını kazanmak için kullanarak bunu başardı.

Esentepe maç içinde de olumsuzluklar yaşadı. Henüz 35inci dakikada zorunlu oyuncu değişikliğinden oyuna giren Muhammed Ali Karal’ın 60’da kırmızı kart görmesi ile son 30 artı 8 uzatma dakikasını 10 kişi oynadı.

İlk 2 golün sahibi Junior Anthony’nin kas sakatlığı yaşaması ve ikinci devreye başlayamaması yanında, Şükrü gibi, ilk kez A takım ile Süper Lig maçına 11’de başlayan oyunculardan kurulu çok tecrübesi olmayan adamlarla Doğan gibi güçlü rakibe karşı deplasmanda mücadele verdi.

Şahin’in yokluğunda savunma ortasında oynayan Hasan Songür ile Mustafa Kılıç, Okafor-Serhan-Ahmet Sönmez gibi hava toplarının etkili adamlarına karşı çok başarılı oldular.

Kısaca Esentepe dün kendini kanıtladı ve 1 hafta önce kendi kalesine attığı golle elinden kaçırdığı lider Yenicami’ye karşı başaramadığını Doğan karşısında başardı.

Doğan Türk Birliği futbolcuları çok bariz bir şekilde Esentepe’yi küçümseyerek maça başladı. Ancak rakibi ciddiye almaları gerektiğini 2-0 geriye düştükleri 33’üncü dakikadan sonra anlayabildiler fakat geri dönemediler. Belki 38’deki penaltıyı Okafor gole çevirebilse bu geriye dönüş sağlanabilirdi ama onu da başaramadılar. İkinci devrenin büyük bir bölümünde doldur boşalt futbolu tercih eden Doğan hava hakimiyeti güçlü oyuncularına güvenerek bu oyun şeklini tercih etse de bunu başaramadılar.

Esentepe savunmasının doğru pozisyon almaları ve özellikle ikinci devrede ilk devre yaptıkları markaj hatalarını yapmamaları Doğan’a puan veya puanlar getirecek golleri atma şansı vermedi.