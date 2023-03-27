TKP’nin 47. kuruluş yılı resepsiyonu yapıldı

Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin (TKP) 47. kuruluş yılı resepsiyonu “Gelenekten Geleceğe” sloganıyla dün Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirildi,

TDP’den yapılan açıklamaya göre resepsiyonda yeni siyaset anlayışı ve özgürlük mücadelesi vurgusu yapıldı

Açıklamada, 2006 yılından sonra ilk kez tüm sosyal demokratların bir araya geldiği resepsiyona yoğun katılımın gösterildiği belirtildi.

Resepsiyona, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, TKP-YG’nin kısa süre önce tek çatı altında birleştiği Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, TDP eski Genel Başkanları Cemal Özyiğit, Mehmet Çakıcı, Hüseyin Angolemli, eski milletvekilleri Zeki Çeler, Mustafa Emiroğluları, Mehmet Emin Karagil, Çetin Veziroğlu, Esat Varoğlu, TDP ve TKP-YG’li Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle TDP üyeleri ve sempatizanları katıldı.

Resepsiyon, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve başta Melekler Takımı olmak üzere hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Sururi: “Nalbantoğlu, Rızkı, Koreli ve Mertekçi’yi anmadan geçmemeliyiz”

Resepsiyonda konuşan TKP-YG Genel Sekreteri ve TDP ve TKP MYK üyesi Ersen Sururi, gerek partiye emek vermiş gerek partinin kuruluşunda rol almış gerekse sonrasında partinin ilerlemesi için mücadele etmiş, merhum tüm yoldaşların önünde saygı ile eğildiğini söyledi

Sururi, “Aynı zamanda topluma da mâl olmuş olan; Dr. Burhan Nalbantoğlu, Ziya Rızkı, uzun dönem milletvekilliği yapmış efsane sendikacı İbrahim Koreli ve iki dönem milletvekilliği yapmış olan Tahsin Mertekçi’nin de adını anmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Barış, demokrasi, özgürlük, adalet ve hukukun üstünlüğünü savunan bir siyasi akımın temsilcileriyiz”

Sururi, bundan 47 yıl önce 18 Mart 1976’da kurulan TKP’nin, o günden bugüne Kıbrıs’ın siyasal yaşamında ve sol siyasette; her zaman etki sahibi olmuş bir parti olduğunu söyleyerek, barış, demokrasi, özgürlük, adalet ve hukukun üstünlüğünü savunan bir siyasi akımın temsilcileri olduklarını vurguladı.

Sururi sözlerini, “TKP mücadelesini; 1976’da kurulduğu günden bugüne ilkelerine bağlı kalarak ve yükselterek sürdürmeye devam etmiştir ve edecektir. Bugünün düzenlenmesinde emeği geçenlere ve burada bulunan herkese teşekkür ediyorum” diyerek noktaladı.

Atlı: “İsias Otel’de çocuklarımızı bizden alan katillerin peşini bırakmayacağız”

Sururi’nin konuşmasının ardından sözü alan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, ülke olarak çok zor günler geçirildiğini aynı çatı altında bulunan her bireyin hayatı boyunca karşı durduğu ne varsa enkaz halinde karşılarında bulunduğunu ve o enkazın altından Kıbrıs’ın çocuklarını ve geleceğini kurtarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Atlı, “TDP olarak İsias Otel’de çocuklarımızı bizden alan katillerin peşini bırakmayacağız. Türkiye’deki adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Bugün fazlasıyla birbirimizi hissetmeye ihtiyacımız olduğu bir alandayız” dedi.

“İyi ki TDP var, nice yaşlarımız olsun”

“Yolsuzlukların, liyakatsizliğin, patronaja dayalı siyasetin, savaş naralarının ve iradesizliğin getirdiği bu günlerde; TDP ve TKP’lilerin her şeye rağmen umut olarak toplum karşısına çıktıklarını” vurgulayan Atlı, toplumun ve ülkenin barış mücadelesine en çok ihtiyacı olduğu bu zamanlarda, herkesin birbirine sırtını dayayarak çok güçlü durmak zorunda olduğunu kaydetti.

Atlı, “Partimizin en zor günlerinde en zor görevleri alan İlçe Eş Başkanlarıma, MYK üyelerime, iki Genel Sekreterime ve tüm Parti Meclisi üyelerime teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde bugün bizlerin güvenli bir mücadele alanı var. Biz sizlerin sayesinde onurla, gururla, zorlu bir mücadele veriyoruz. İyi ki TDP var, nice yaşlarımız olsun” ifadelerini kullandı.

Harmancı: “47. seneyi onurla ve gururla kutlamaktan dolayı çok mutluyum”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığını 25 Aralık 2022’de yapılan seçimle TDP adayı olarak üçüncü kez kazanan Başkan Mehmet Harmancı da uzun yıllardır birlikte mücadele ettiği, beraber ağladığı, beraber güldüğü, sosyal demokrat bu ailenin her bir ferdi ile birlikte 47. seneyi onurla ve gururla kutlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Harmancı, “Ülke zor dönemlerden geçiyor, biz de parti olarak zor dönemlerden geçtik. Ama ağır bir sorumlulukla görevi devralan mevcut yönetici arkadaşlarımız ve iki partinin bir araya gelmesi önemliydi, bu başarıldı. Sosyal demokrat bir aile olarak bu birliktelik önümüze daha iyi bakabilmemiz açısından kayda değerdir” dedi.

“Geçmişi sağlam temellere dayanan bu yapı; bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacaktır”

Bundan sonrasının nasıl işleyeceğinin de çok önemli olduğunu ve yenilenmeyi başarmaları gerektiğini kaydeden Harmancı, yeni bir siyaseti topluma ısrarla anlatmak zorunda olduklarını aslında siyasetlerinin her dönem pragmatik ve vicdani bir siyaset olduğunu vurguladı.

Harmancı, “Bugün bazı partilerin hayal edemediklerini uygulamış öncü bir partiyiz. O yüzden geçmişi sağlam temellere dayanan bu yapı, hiç merak etmeyin; bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacaktır” ifadelerini kullandı.