CTP Gençlik Örgütü’nün 19. Olağan Kongresi yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, dün Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Konferans Salonu’nda “Gençlik Gelecek Değil, Bugün” sloganıyla 19. Olağan Kongresi’ni yaptı.

CTP Gençlik Örgütü Başkanlığına Çise Mevlit seçildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, kongreye Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri çok sayıda Gençlik Örgütü üyesi katıldı.

Gençlik Meclisi’nin seçimle belirlendiği kongreye, CTP Kadın Örgütü, Karma Evlilik Platformu, Sivil Toplum İnisiyatifi, TDP Gençlik Örgütü, Kuir Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren EDON Gençlik Örgütü de mesaj gönderdi.

Kongrede Genel Sekreter Asım Akansoy, 18. Dönem Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner ve 19. Dönem Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit konuşma yaptı.

Demokrasi şehitleri ve 6 Şubat’taki depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla açılan kongre, divanın oluşturulmasıyla devam etti. Daha sonra konuşmaların yapıldığı kongrede, faaliyet raporu ve mali raporlar okundu. Ardından organlara aday olanların tanıtımı ve Gençlik Meclisi seçimi yapıldı. Kongre, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

-Akansoy: ”CTP iç politikada olduğu gibi dış politikada da belirleyici olacak”

CTP Gençlik Örgütü 19. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP’nin iç politikada olduğu gibi dış politikada da belirleyici bir rol oynayacağı bir sürece girildiğini söyledi.

Gençlik hareketlerinin herkesi heyecanlandırdığını dile getiren Akansoy, CTP’nin tarihsel var oluş süreci içerisinde her zaman gençlik partisi ve gençlik hareketlerinin partisi olduğunu ifade etti.

6 Şubat’ta Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem yaşandığını anımsatan Akansoy, mühürlenmiş binalara imar affı çıkararak tekrar kapı açanların ‘cinayet’ işlediğini vurguladı.

Adıyaman İsias Otel’de kaybedilen Mağusalı gençlerin ailelerinde büyük bir hüzün yaşandığını kaydeden Akansoy, CTP’nin oluşturduğu komiteyle yargı sürecini yakından takip ettiğini açıkladı.

Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmelere de değinen Akansoy, Güneyde geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde Nikos Hristodulidis’in seçildiğini anımsattı ve yeni bir sürecin başlangıcına işaret etti.

-“Çözüm ancak BMGK kararları çerçevesinde olabilir”

CTP’nin kurulduğu günden bu yana Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonu savunduğunu aktaran Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın savunduğu iki devletli çözüm modelinin uluslararası toplumda bir geçerliliği olmadığının kanıtlandığını savundu.

Akansoy, Tatar’ın yürüttüğü siyasetle Kıbrıslı Türklerin hiçbir yere varamayacağını söylediklerini kaydetti.

Adada varılabilecek bir çözümün BMGK kararları çerçevesinde olabileceğini dile getiren Akansoy, müzakerelerin ucu açık bir süreç olarak değil, 2017’de Crans Montana’da kalınan noktadan başlaması gerektiğini söyledi.

Anayasa’ya göre haziran ayında bir kişi için ara seçim yapılması gerektiğine değinen Akansoy, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın hükümete “Gelin bir kişi için seçim yapmayalım, erken genel seçim tarihini konuşalım” dediğini anımsattı ve erken bir genel seçimin kapıda olduğunu, tüm hazırlıkların buna göre planlanması gerektiğini ifade etti.

-Tekiner: ”Kendi değerlerini reddeden bu zihniyete karşı mücadele sürecek”

Kongrede konuşma yapan 18. Dönem Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner, UBP-DP-YDP hükümetinin uygulamalarını eleştirdi.

“Sırtını TC Elçiliği’ne dayayan” bu zihniyetin, kendi kültürünü, kendi değerlerini dahi inkâr eden, kendi makamlarına edilen hakaretleri bile içselleştirerek hayatına devam eden bir yapı olduğunu savunan Tekiner, bu zihniyetin derdinin Kıbrıs Türk halkı olamayacağını iddia etti.

Tekiner, “Kıbrıs Türk toplumunun yaşamış olduğu süreçten çıkması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendini yönetebilmesi, toplumun ve gençlerin geleceklerini bu adada görebilmesi ve istikrarlı bir düzene ulaşabilmesi için yegâne formülün Birleşik Federal Kıbrıs olduğu unutulmamalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

-Mevlit: “Çözüm yarına ertelenmesin diye bugün”

CTP Gençlik Örgütü’nün 19. Olağan Kongresi’ne tek aday olarak başvuran ve Gençlik Örgütü yapılanmasına geçildiği dönemden itibaren ilk kadın başkan olarak kayıtlara geçen yeni Başkan Çise Mevlit, “bölünmüş adanın Kuzey yarısında gençlerin yaşamakta olduğu sorunların hep ötelendiğini ve bir türlü çözülmediğini” kaydetti.

Mevlit, özellikle gençlerin sorunlarının çözüm zamanı için hep geleceğin işaret edildiği bir dönemde yarını değil bugünü işaret ettiklerini ve kurultayın ana temasını da bunun üstüne kurduklarını ifade etti.

Sorunların ne zaman çözüleceğini soranlara “Evet şimdi” diyerek konuşmasına devam eden Mevlit, her geçen gün bir gencin göç yollarına düştüğünü aktardı.

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı gündelik sorunlardan Kıbrıs sorununa kadar birçok noktada CTP’nin faaliyet gösterdiğine değinen Mevlit, “CTP’nin örgütlü gücü, dirayeti, sağduyusu ve mücadelesi olmadan tüm sorunlar çözümsüz kalır” dedi. Mevlit, sürekli olarak gençliğin gelecek olduğunun ifade edildiğini ancak gençlerin esas itibarıyla bugün olduğunu kaydederek “Evet şimdi barış, evet şimdi demokrasi, evet şimdi federasyon, evet şimdi CTP gençlik” diyerek konuşmasını tamamladı.

-30 kişilik gençlik meclisi

CTP Gençlik Meclisi, yapılan seçimli oylamanın ardından şu isimlerden oluştu:

Açelya Tekeli, Ahmet Köseoğlu, Berk Ortunç, Berkan Bengihan, Berke Dağlı, Burak Eligön, Çağın Nevruz Özsoy, Deniz Kim, Deniz Miralay, Doğukan Gümüşatam, Doğukan Kıvılcım Besimler, Dünay Laçin Soyal, Enç Yılmaz, Fikri Günkar, Hüseyin Öksüzoğlu, İlkay Garib, İlsu Hanife Çetinkayalı, İsmail Barbaros, Mehmet Hoca, Mustafa Taşkın, Nesrin Cambaz, Ramadan Sacır, Sedef Altunbilek, Sonay Demirpençe, Su Kaba, Sude Doğan, Şerife Çelebi, Şükrü Irkım, Tahsin Çökmez ve Zalihe Yaradanakul.