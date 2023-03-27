Brent petrolün varil fiyatı 75,47 dolar

Cuma günü 76,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 75,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, piyasalarda artan jeopolitik risklerin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri tetiklemesi etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Belarus’a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, “Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız.” dedi.

NATO ve Avrupa Birliği ise Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararını “sorumsuzca” bulduklarını bildirdi.

Öte yandan, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusu, talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Minneapolis ABD Merkez Bankası Başkanı Neel Kashkari hafta sonu yaptığı açıklamada, bankacılık krizinin ülkede resesyon riskini artırdığını söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 75,55 ile 77,01 dolar aralığının direnç, 74,81 ile 74,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.