İsias'tan kurtarılan Ömer Faruk Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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İsias’tan kurtarılan Ömer Faruk Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Ömer Faruk Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. Adıyaman'da depremde çöken İsias Otelde hayatını kaybeden turist rehberi sayısı 34’e yükseldi.

Ömer Faruk Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. Adıyaman’da depremde çöken İsias Otelde hayatını kaybeden turist rehberi sayısı 34’e yükseldi.

 


6 Şubat’taki deprem felaketinde çöken ve uygulama gezisindeki turist rehberleri ile KKTC’li çocuk sporculara ve ailelerine mezar olan İsias Otelden bir acı haber daha geldi.

Otelin enkazından sağ çıkarılan ve o günden bu yana Ankara’daki bir hastanede tedavi gören rehber Ömer Faruk Alioğlu da hayatını kaybetti. Böylelikle, İsias Otelde hayatını kaybeden turist rehberi sayısı da 34’e yükseldi.

Alioğlu’nun cenazesi 28 Mart Salı günü (yarın) Antalya-Muratpaşa’da bulunan İsmail Fetane Şahin Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Osman Zeki Oğlu Mehmet Sönmez Mezarlığında toprağa verilecek.

Turizm Güncel ailesi olarak Ömer Faruk Alioğlu’na rahmet, sevenlerine, ailesine ve turizm camiasına başsağlığı dileriz.

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Tags:AdıyamandepremGTMKisiasömer faruk ağaoğlurehber
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