Güney Kıbrıs’ta 9 kişi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta dün meydana gelen motosiklet kazasında 26 yaşındaki Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta dün meydana gelen motosiklet kazasında 26 yaşındaki Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti. Rum polisi 01 Ocak 2023 ile 26 Mart 2023 tarihleri arasında 9 kişinin motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Geçen yıl, 23 Mart’a kadar trafik kazalarında 6 ölüm meydana gelirken, 2021’deki ilgili tarihte covid-19 kısıtlamaları nedeniyle sadece 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis, Kıbrıslı Rum olan en son trafik kurbanının adını açıklamazken, 26 yaşındaki genç, yaşlı bir adamın kullandığı iddia edilen çift kabinli araçla çarpıştı.

Çarpışma, Lefkoşa-Palehori yolunda öğleden sonra saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çarpışmada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılmasından birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.