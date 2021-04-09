Tıp-İş: Hükümet bizimle diyaloğa bile geçmedi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,

“Pazartesi günü başlattığı acil, tanı ve tedaviyle ilgili kurullar dışındaki tüm kurulların durdurulduğunu” belirtti.

Sendika’nın paylaşımı şu şekilde:

Sendikamızın 05 Nisan 2021 Pazartesi günü başlattığı acil, tanı ve tedaviyle ilgili kurullar dışındaki tüm kurulların durdurulması ve 8 Nisan 2021 Perşembe günü başlattığı polikliniklerin durdurulması şeklindeki eylemlilik süreci devam etmektedir.

Hükümetin, taleplerimizle ilgili tarafımızla diyaloğa bile geçmemesi nedeniyle ülke genelindeki tüm kamu sağlık merkezlerinde Acil Servisler, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Talasemi Merkezi, 112 Hızır, Yoğun Bakım, ameliyathaneler, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, yatan hasta tedavileri ile Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bulunan Ateş Poliklinikleri ve aşılamalar haricinde hizmetler durdurulmuştur.

Hastaların yaşam hakkı için verdiğimiz emeğin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğimizi dile getirmek ve pandeminin yükü omuzlarımızdayken sesimizi duymayanları bir kez daha uyarmak için 12 Nisan 2021 Pazartesi günü 10.30’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde basın açıklaması gerçekleştirilecektir.