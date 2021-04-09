İspanya’da bir günde 149 can kaybı

İspanya’da son 24 saatte 149 artışla toplam can kaybı 76 bin 328’e, vaka sayısı da 3 milyon 347 bin 512’ye çıktı.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı 182’ye yükselirken, ülkedeki 17 özerk yönetim arasından Navarra (394) ve Madrid (324) salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olmayı sürdürdü.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 359 COVID-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 50’sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Ev misafirliği yasağı devam ediyor

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim’den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal uygulayan İspanya’da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.