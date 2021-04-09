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Ev karantinası uygulaması başlıyor

9 Nisan 2021
bakanlar kurulu kararları kapalı devre turizm





Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner toplantıda alınan kararları açıkladı.

Pazartesi-Cumartesi saat: 22:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:22:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

Elektronik bileklik uygulaması Pazartesi halka tanıtılacak. Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü kişilere uygulanarak ev karantinası uygulaması başlanacak.

Elektronik bileklik uygulamasıyla kapalı devre turizm de başlıyor. Charter seferler ile kapalı devre turizm başlıyor.





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9 Nisan 2021


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