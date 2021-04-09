Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner toplantıda alınan kararları açıkladı.

Pazartesi-Cumartesi saat: 22:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:22:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

Orta öğrenim kurumları “Sınıf Geçme Tüzüğü” Bakanlar Kurulu’nda onaylandı, böylece online uzaktan eğitim süreci ölçme ve değerlendirme kapsamına alındı.

Online eğitim 12’nci sınıflar dışında devam edecek.

Elektronik bileklik uygulaması Pazartesi halka tanıtılacak. Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü kişilere uygulanarak ev karantinası uygulaması başlanacak.

Elektronik bileklik uygulamasıyla kapalı devre turizm de başlıyor. Charter seferler ile kapalı devre turizm başlıyor.