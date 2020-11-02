TikTok, şikayet edilen pedofilin hesabını engellemedi

TikTok‘un yaş sınırlamasına ilişkin güvenlik önlemleri yetersiz kaldı pedofilin hesabını engellemedi

BBC’nin güncel konular hakkında araştırma ve söyleşiler hazırlayan Panorama programında TikTok’un online istismara karşı güvenilirliği test edildi.

TikTok güvenlik gereği 16 yaş altındakilerin profillerinde doğrudan mesaj alıp gönderme özelliğini kapatıyor.

Programın “TikTok güvenli mi?” isimli bölümünde, internet arama şirketlerine TikTok içerikleri üreten gazetecilik mezunu 23 yaşındaki bir genç, platformda 16 yaşında bir kız profili oluşturdu.

Ama sonradan profilin biyografi kısmında kullanıcı kendisini 14 yaşında olarak tanıttı.

Kullanıcı, her gün popüler parçalar eşliğinde dans ettiği videoları #schoollife (okul hayatı) ve #schooluniform (okul üniforması) etiketleriyle profiline yükleyerek paylaştı.

Bir süre sonra yaşça çok daha büyük erkekler profili beğenerek özel kanaldan mesaj yazmaya başladı.

Profili beğenenlerden biri sabah erken saatte kullanıcıya “penisini görmek isteyip istemediğini” soran, cinsel organının özelliklerini anlatan mesajlar gönderdi.

Kullanıcı mesaj atan kişiye yaşını sorduğunda adam 34 yaşında olduğunu söyledi.

Bunun üzerine kullanıcı 14 yaşında olduğunu belirttiğinde, mesaj atan kişi “Pardon, reşit değilmişsin” yanıtını verdi.

Şikayete rağmen harekete geçilmedi

Adamın, reşit olmadığını bildiği halde kullanıcının paylaştığı videoları beğenmeye devam etmesi üzerine tüm yazışmalar TikTok’a şikayet edildi.

Ne var ki olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen uygulama hiçbir müdahalede bulunmadı ve adamın profili aktif durumda kaldı.