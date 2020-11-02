NASA’nın uzay teleskobu “dev bir balkabağı” buldu

Astronomlara göre bu, evrende nadiren gerçekleşen bir galaksi çarpışmasını temsil ediyor.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu, gökyüzünde yıldızların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ve yüz şeklinde oyulmuş bir balkabağını andıran yeni bir görüntü yakaladı. Parlayan iki göz ve çarpık bir gülümsemeyi anımsatan turuncu oluşumu, çarpışmalarının ilk safhalarında bulunan iki galaksi meydana getirdi. Manzaranın genişliği 109 bin ışık yılına ulaşıyor. Bu da Samanyolu’na yakın bir boyuta denk geliyor.

NASA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, görüntüye balkabağı rengini NGC 2292 ve NGC 2293 isimli galaksilerdeki yaşlı kırmızı yıldızlar veriyor. Parlayan gözlerse bir çift süperkütleli karadeliğin çevresinde topladığı çok sayıda yıldızın eseri. Ön kısımdaki mavi yıldızlardan saçılan ışıksa “balkabağını” tüm ışıltısıyla Cadılar Bayramı partisine hazır gibi gösteriyor.

Araştırmacılar gülümseme görüntüsünü meydana getiren hayaletimsi kolun yeni spiral galaksi oluşumunun yalnızca başlangıcı olduğunu dile getiriyor. Bu kol iki galaksiyi birden kucaklıyor ve muhtemelen birleşme esnasında yoğunlaşmaya başlayan yıldızlararası gazdan kaynaklanıyor.

Bu hareketli ikili 120 milyon ışık yılı uzaklıkta Büyük Köpek takımyıldızı içinde yer alıyor ve dolayısıyla galaksimiz Samanyolu’nun oluşturduğu yıldızlarla dolu ön plandaki düzlemin çok uzağında kalıyor. Bu nedenle gökyüzünün bu kısmındaki yıldızların arasından uzak bir galaksiyi görüntülemek çok zor.

Galaksi çifti, tuhaf görünümlü galaksileri yakalamaya çalışan Galaxy Zoo isimli halk tabanlı bilim projesinin keşfettiği gök cisimleri arasında yer alıyor. Bu projenin Hubble programında yer alan üyelerinden, Alabama Üniversitesi’nden William Keel gibi astronomlar, uzay teleskobunun diğer planlanmış gözlemlerinin arasındaki kısa zaman aralıklarında merceklerini bu galaksilere çeviriyor.

Keel, görüntülenen bu galaksi çiftinin nihayetinde Rubin’in Galaksisi gibi devasa ve ışıltılı spiral bir galaksiye dönüşeceğini savunuyor. Söz konusu galaksinin çapı, Samanyolu’nun iki katından fazla.