Açık olan sektörlere getirilen 7 günde 1 PCR testi yaptırma zorunluğu bir çok noktada uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Açık olan sektörlere getirilen 7 günde 1 PCR testi yaptırma zorunluğu bir çok noktada uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Lefkoşa Fuar Alanındaki PCR test merkezinde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren beklemek durumunda kaldı. Test kuyruğu Fuar Alanı’nın dışına kadar uzandı.

Bazı devlet kurumlarında ve TC Elçiliğinde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar da benzer kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor… Maske – mesafe kurallarının ihlal edildiği kuyruklar bulaşa adeta davetiye çıkarıyor…