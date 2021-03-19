Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?

Merkez Bankaları haftasının son gününde Türkiye ve yurt dışında veri anlamında sakin bir gün bekleniyor. Yurt dışında sabahın erken saatlerinde Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizleri değiştirmediğini açıkladı.

TCMB’nin beklentileri aşan 200 baz puanlık faiz artışıyla birlikte kurlarda yüzde 2’lerin üzerinde gerilemeler yaşanmıştı. Dolar/TL 7,30’un altını görürken euro/TL 8,70’lere gerilemiştti. Türk Lirası dün elde ettiği kazanımlarını bu sabah da koruyor. Dolar/TL 7.30’dan euro/TL ise 8,70-8,71’den işlem görüyor.