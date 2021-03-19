DövizEkonomi

Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?

19 Mart 2021
abd doları döviz





TC Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz artışıyla güçlenen Türk Lirası, haftanın son gününde dünkü kazanımlarını koruyor. Dolar/TL, 7,30-7,31 seviyelerinde işlem görürken euro/TL 8,71’de.

Merkez Bankaları haftasının son gününde Türkiye ve yurt dışında veri anlamında sakin bir gün bekleniyor. Yurt dışında sabahın erken saatlerinde Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizleri değiştirmediğini açıkladı.

TCMB’nin beklentileri aşan 200 baz puanlık faiz artışıyla birlikte kurlarda yüzde 2’lerin üzerinde gerilemeler yaşanmıştı. Dolar/TL 7,30’un altını görürken euro/TL 8,70’lere gerilemiştti. Türk Lirası dün elde ettiği kazanımlarını bu sabah da koruyor. Dolar/TL 7.30’dan euro/TL ise 8,70-8,71’den işlem görüyor.

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USD – Amerikan Doları7,35137,35937,36157,2988%0,5009:30
EUR – Euro8,76538,78168,78048,7012%0,4909:30
GBP – İngiliz Sterlini10,238510,253310,252010,1587%0,4009:30
CHF – İsviçre Frangı7,92907,94337,94327,8690%0,6209:30
CAD – Kanada Doları5,88615,89165,88365,8968%0,4409:30





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19 Mart 2021




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