Teslimat Torino Film Festivali’ne seçildi

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Teslimat”, dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olan “Torino Film Festivali”ne seçildi.

“Teslimat”, dünya prömiyeri sayılacak ilk gösterimini bu yıl 20-28 Kasım tarihleri arasında 38’incisi düzenlenecek olan Torino Film Festivali’nde yapacak.

1982 yılından buyana İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen “Torino Film Festivali”, dünya genelinden “Uluslararası Film Yapımcıları Birliği Federasyonu”na (FIAPF) akredite 45 festivalden biri ve “yeni sinema” denilince akla gelen en prestijli festivallerden biri olarak kabul ediliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) maddi desteği ile çekilen “Teslimat”, festivalin resmi seçkisine girmeyi başaran ilk Kıbrıs Türk yapımı film. Doğuş Özokutan, “Olağan Denemeler” ve “Kısmet” adlı kısa filmleriyle de Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR), İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) ve İspanyol Akademi Ödülleri’ne (GOYA) akredite festivallere seçilmişti.

“MESELELER” SEÇKİSİNDE… BASINA ÖZEL GÖSTERİM…

İtalya’da Ekim ayının son haftasında açıklanan Covid 19 önlemleri nedeniyle, bu yıl zorunlu olarak online/çevrimiçi gerçekleştirilecek olan Torino Film Festivali, çeşitli uzun metraj ve kısa metraj seçkilerine yer verecek. “Teslimat” festivalin “Meseleler” adını verdiği seçkide yer alıyor. “Teslimat”ın dünya prömiyeri sayılacak Torino Film Festivali’ndeki ilk gösterimi 20 Kasım Cuma günü, festivali takip eden basın mensuplarına özel olacak. İtalyan halkına açık olan gösterim ise 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

MÜLTECİ DRAMINA FARKLI BİR BAKIŞ

Senaryosunu Doğuş Özokutan’ın kaleme aldığı filmin başrolünde İzel Seylani var. Kızının hayatını kurtarmanın tek yolunun bir grup mültecinin hayatını tehlikeye atmak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatan filmde, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu oyuncuları Affet Aksakallı, Hulusi Özoğul, Neşet Haydaroğulları, Hüseyin Kasapoğlu, Arda Sakallızade, Erdoğan Özboltaşlı, Fatma Haydaroğulları, Fatoş Silahçı Özoğlu, Murat Vaiz, Ahmet Öner Haydaroğulları, Melis Hoca, Nahide Oğlak, Özlem Yerelgün Onsöy, Defne Özoğlu, Berfin Özoğlu, Hayal Önsoy, Mehmet Gezici, Yankı Karadağlu, Emir Hüseyin Kaynak ve Dilay Seylani’nin yanı sıra filmin senaryosuna ilham veren Suriyeli savaş mağdurlarından biri olan Laura Albasha da rol alıyor. Ana yapımcılığını Vasvi Çiftçioğlu’nun üstlendiği filmin ortak yapımcıları ise Murat Aktuğralı, Doğuş Özokutan ve Laura Albasha.

Bu yılın ocak ayında Çamlıca köyü ve civarında çekilen “Teslimat”ın müzikleri ise İnal Bilsel’e ait. Görüntü yönetmenliğini Pieter Verburg’un, ses tasarımını Frank van Bracht’ın üstlendiği filmin post prodüksiyonu Hollanda’da yapıldı. Filmin çekim sırasındaki ses kayıtları ise Berk Karkutoğlu tarafından yapıldı. Filmin kostüm tasarımı Hüseyin Özinal üstlendi; Doğukan Özokutan yapım sorumlusu, Orhan Erönen ise lojistik sorumlusu olarak görev aldı; Naz Atun filmin posterini tasarladı; kamera arkası fotoğrafları Kerim Belet tarafından çekildi.