Metehan yolunda kaza: 3 yaralı

Bugün saat 15.40 raddelerinde, Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde EJ 511 plakalı araçla batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Hasan Liman (E-43) Zephyr çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak tarla içerisinde savrulup sol yan kısmı üzerinde durmuştur.

Olayda yaralanan araç sürücüsü, Hasan Liman ve araçta yolcu olarak bulunan Mildeniz Aliş (K-15) ve Efe Öztanoğlu (E-13) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.