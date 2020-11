Tatar: Fidan dikimi kadar mevcut ormanların korunması da önemli

“AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEK, HEPİMİZİN EN BÜYÜK TEMENNİSİDİR”

Fidan dikimi öncesi video konferansla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Anavatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yangında yitirilen ağaçların rehabilitasyonu ve yeniden yeşillendirme faaliyetlerine yönelik verdiği maddi ve manevi destekleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu ifade etti.

“SORUMLULUK VE GÖREV BİLİNCİYLE HAREKET EDİLMELİ”

Ülkedeki ağaçlandırma faaliyetlerinin tek bir kurumun sorumluluğunda olamayacağına; kolektif bir çalışma sonucu ilgili her odağın bu konuda sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmesinin gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı, Mayıs ayında Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde gerçekleşen yangında yitirilen ağaçların yeniden dikilerek bölgedeki yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“FİDAN DİKİMİ KADAR ORMANLARIN KORUNMASI DA ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs Türk Halkı her zaman, toprağına ve ağacına sahip çıkmış bir halktır. Yüzyıllarca yaşayacak ağaçlarla geleceğimize nefes vermek ve yeni nesillere yeşil bir ada bırakabilmek; fevkalade önemlidir. Böylesi bir günde, bu güzel etkinliği düzenleyenlere tekrardan yürekten teşekkürlerimi iletirim” diye konuştu.

Türkiye’den video konferans aracılığıyla bağlantı kurularak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarının da alındığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin yardımlarının öneminin altını çizerek şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her koşulda KKTC ve Kıbrıs Türk halkına yapmakta olduğu yardımların devam edeceğini ifade etmiştir. Kendilerine buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de her zaman bu çalışmalar içerisinde her türlü desteği kendi ekibiyle birlikte vermektedir.”