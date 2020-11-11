Erdoğan ‘ekonomide yeni dönem’ vurgusu yaptı, kur 7,90’ın altına indi

İlk sınav 19 Kasım’da

Yeni ekonomi yönetiminin ilk sınavı 19 Kasım’da TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla gerçekleşecek.

Piyasalar uzun zamandır TCMB’den faiz artırımının gerçekleştirilmesini bekliyor.

Erdoğan bugünkü konuşmasında enflasyon ve faiz ilişkisi ile ilgili şu sözleri dile getirdi:

“Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda mücadelemizi zora sokuyor. Şunu unutmayalım faiz sebep enflasyon neticedir, bunu başaracağız. Bu engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz.”

Erdoğan her ne kadar bu sözleriyle uzun zamandır ekonomi yönetimindeki faizlerin düşük tutulması gerektiği yönündeki görüşü tekrar etse de bazı analistler yine de faiz artırımının gelebileceği görüşünde.

Özellikle Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın alacağı kararlarda kendisini destekleyeceğini söylemesi bu yönde bir beklenti geliştirdi.

Erdoğan bugünkü konuşmasında ayrıca “Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek ülkemizde Merkez Bankası’nın görevidir” dedi.

Türkiye risk priminde düşüş sürüyor

Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt takas (CDS) primi hafta başından bu yana düşüşünü sürdürüyor.

CDS, bir ülkenin risk primini ölçmekte kullanılıyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre hem yurt içi hem de yurt dışında yaşanan yoğun gelişmelerin etkisiyle pazartesi günü 500 baz puanın altına inen risk primi, bugün 410 baz puan seviyesine geriledi.

Diğer gelişen piyasalar ile Türkiye’nin arasındaki risk primi farkı azalıyor.