Elektrik ve telefon direklerine çarpıp kaçtı

Polis basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bu sabah 01.00 raddelerinde Gemikonağında Ecevit caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul UG 343 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fuat Yakup sokağa dönüşe geçtiği esnada yolun sağından yoldan çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine aracının sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yoluna devam ederek telefon direğine aracının sol ön kısmı ile çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinden ayrıldığından dolayı yaralanan olup olmadığı tespit edilememiştir.