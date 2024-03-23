Osman Örek anılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Osman Örek anılacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Türk Federe Devleti Merhum Başbakanı Osman Örek, 24. ölüm yıldönümünde törenle anılacak

Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında yarın düzenlenecek törenle anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda yapılacak tören, saat 10.00’da başlayacak.


Törende, Cumhurbaşkanı ve Örek’in ailesi tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde  bayraklar göndere çekilecek.

Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek’in konuşması ile devam edecek tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ile sona erecek.

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Tags:osman örek
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