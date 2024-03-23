Trafik Denetimleri: 1 sürücü tutuklanmış ve 59 araç ise trafikten men edilmiştir.

Polisin ülke genelinde dün gerçekleştirdiği denetimlerde 1 sürücü tutuklandı, 59 araç ise trafikten men edildi.

Polis basın subaylığının verdiği bilgiye göre dün ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,939 araç sürücüsü kontrol edilip, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam

475 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı, 59 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

204’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

10’u sigortasız araç kullanmak,

3’ü trafik ışıklarına uymamak,

3’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve

138’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.