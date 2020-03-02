Tek fark yabancılar

Ali YÖNEY

Tepede Gönyeli T. Ocağı karşısında yabancı oyuncuları Sylla ve Felix attığı birer golle kazandı. Kazanırken de çok zorlandı. Gönyeli’nin beklentilerin altında top oynadığını söyleyebilirim. Haftalardır kazanıyor dün de kötü mücadele sonrası müsabakanın sonunda bulduğu gole kazanmayı bildi. Gönyeli iyi futbol oynayıp da 3 puanı kazanmadı. Takım kadrosundaki yabancı oyuncu faktörü ve rakibin çok eksik oyuncusu vardı. Saha içerisinde birçok yanlışları oldu. Kalelerinde gördükleri gol hatadan olmuştur. Buldukları ilk gol sonrası mücadeleden rahat 3 puan ceplerine koyduğunu düşüncesi Gönyeli’ye hata yaptırdı. Hatalı oyun kalelerinde tehlike yaşattı. Rakibe pozisyon verdiler ancak golle sonuçlanmadı. Felix sahneye çıktı ve galibiyet golünü atmış oldu. Gönyeli Süper Ligde çok önemli maçlara çıkıyor. Dün de benim düşüncem Gönyeli nasıl oynadığı fark etmeksizin tek amacı kazanmaktı. İyi maç çıkarmamasına rağmen de kazanmayı başardı. 3 puanı alarak ligdeki maç kazanma serisine devam etti. T.Ocağı eksik ve cezalı oyuncularından mahrum maça çıktı. Tam ideal kadroda kaleci Cenk ve 6 oyuncusu yoktu. Saha içerisinde oyuncuları doğru değerlendirip oyun planı kazanmak üzerine kuruluydu. İkinci devre rakibinden üstün oyun ortaya koydular. İyi mücadele sonucu da beraberlik golünü buldular. Hücumda genç oyuncular geliştirdikleri tehlikeli ataklarda son vuruşlarda isabet gösteremediler. Oyunun son bölümünde atağa kalkarken orta sahada top kaybı yaşamaları sonucunda kalelerinde gol oldu. Şansızlık vardı. Kısıtlı kadro yapısıyla Ali Özbahar ve Remzi de oyuna devam edemedi. Yaşanan bu kadar olumsuzluklara rağmen iyi mücadele ettiler. Katı savunma anlayışını tercih etmediler. Futbolu çirkinleştirmediler. Gönyeli yabancılarıyla sonuç veren dokunuşlarla maçı almayı bildi. T.Ocağı kim görev alırsa alsın oyun planının kazanmak üzerine kurulu olduğunu gördüm. Kerem Eran ve yardımcıları başarılıydı.