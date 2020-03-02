FutbolSpor

Gönyeli 5’te 5 yaptı: 2-1

2 Mart 2020

SERİ BOZULMADI: Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Türk Ocağı’nı konuk eden Gönyeli, bitime 3 dakika kala bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti ve üst üste 5’inci galibiyetine imza attı

 Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Hüseyin Özaşık

 

Gönyeli                                                              2-1                 Türk Ocağı Limasol        

1.Kemal Bağbal                                                                       12.Hüseyin Erkan Tutuş

8.Raif Selden                                                                           55.Bilal Ceylan

(Dk.63 Sabri Selden)                                                                2.İlker İnceler

3.Azat Berhan Tip                                                                     4.Kaan Arsu

5.Mahmut Erkan                                                                       7.Remzi Betmezoğlu

7.Kahraman Dönmez                                                              (Dk.62 Mehmet Çayan Şimşek)

17.Tufan Gençay                                                                      11.Ali Özbahar

18.Chrıstıan Chukwuka                                                         (Dk.80 Emre Can Olur)

22.Badara Naby Sylla                                                            19.Oha Jesutekevwe

24.Felıx Obada                                                                       20.Deniz Kurtay

88.Mehmet Barkınay                                                              (Dk.46 Akın Konaç)

(Dk.90 Eray Osman Halil)                                                       90.Ali Avcısoyu

97.Süleyman Aksaç                                                                 95.Mehmet Uçar

(Dk.73 Yağış Gençay)                                                            98.İbrahim Halil Karadal

Goller

Dk.22 Badara Naby Sylla                                              Dk.61 İlker İnceler

Dk.86 Felix Obada

 

K-Pet Süper Lig’de 21. Haftada Gönyeli Türk Ocağı Limasol’u konuk etti. Dakika 22’de Badara Naby Sylla ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk devresinde başka gol olmayınca Gönyeli soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı ataklarla devam etti. 61. Dakikada konuk ekip Türk Ocağı, İlker İnceler’in golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Dakika 86’da Gönyeli Felix Obada’nın golüyle bir kez daha öne geçti. Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmayınca maç 2-1 Gönyeli üstünlüğüyle sona erdi. Ligde üst üste 5’inci maçını kazanan Gönyeli puanını 25’e yükseltirken, Türk Ocağı 42 puanda kaldı.




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