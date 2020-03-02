Dünya

İran’da koronavirüsten korunmak için türbe demirlerini yalıyorlar

2 Mart 2020

Görüntüler İran’dan. Koronavirüsten korunmak için yaptıkları mide bulandırdı. İranlılar, koronavirüs salgınından korunmak için türbe demirlerini ve korkuluklarını yalayarak şifa bulmayı umuyor.

Çin’i kasıp kavuran koronovirüs tehdidi,İran‘a da yayılmaya devam ediyor. İran medyasına göre, ülke içerisindeki ölümler 50’nin üzerinde.

Ülke genelinde ise insanlar evlerinden çıkmaya korkarken, devlet tarafından da tedbirler alınmaya çalışılıyor.

Ülkede yüzde 90’ı Şii Müslümanı olan halk için önemli yer tutan türbeleri ziyaretleri konusunda İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, “Koronavirüs geçene kadar gitmeyin” uyarısında bulunmuştu.

Ancak ülkedeki mollalar duruma tepki göstererek, halkın türbeleri ziyaretlerinden vazgeçmemesi gerektiğini hatta türbelerin koronavirüse şifa olacağını belirtmişlerdi. İranlılar da mollaların bu çağrısı üzerine türbelerin demirleri ve korkulukları yalayarak şifa bulmayı umut etti.




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