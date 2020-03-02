Kaymaklı haketti

Ahmet ÖZSOY

Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya arasındaki derbi maçta ev sahibi Kaymaklı 3-1 galip geldi ama en az 4 tane de net pozisyonda golü kaçırdı. Buna karşılık Çetinkaya’da ise Kaymaklı’nın defans hatasından atılan gol dışında pozisyonu yoktu diyebilirim. Var ise de benim aklımda kalmadı affola, ama Çetinkaya’yı dün beğenmedim.

Küçük Kaymaklı’nın özellikle orta sahasındaki ikilisi Barkın ve Mehmet Öztürk çok çalıştı, çok doğru oynadı, hata yapmadılar, tüm Çetinkaya ataklarını karşıladılar, top çaldılar, hücum başlattılar, akıllı paslar verdiler. Bu ikili ile birlikte Rifat dün maçın yıldızı olan isimler idi.

Dünkü maçta Çetinkaya’dan dönen tüm topları Kaymaklı oyuncuları kazandı. Çetinkaya hücumlarında Kaymaklı savunmadan seken topları da ayni şekilde.

Tüm ikili mücadelelerde de kazanan takım Kaymaklı idi ayrıca.

Kısaca böyle olunca Çetinkaya’nın maç kazanma ihtimali çok yok gibiydi.

Ancak Kaymaklı’da Osi ve Okafor’un kaçırdığı pozisyonlar o kadar net idi ve gol ile sonuçlandıramadılar ki, en son “a atamayana atarlar ve Çetinklaya şimdi 1 gidip golü atar ve 2-1 kazanır” düşüncesi de aklımdan geçmedi değil.

80inci dakikada günün başarılı ismi Barkın’ın ceza sahası dışında, savunmadan seken topu kontrol edip uzak kale direği köşesinden plase bir vuruşla filelere göndermesi Kaymaklı’ya 3 puanı getirdi. Son saniyede Emre’nin golü ile skoru belirleyen Kaymaklı’yı bu sezon ilk kez bu kadar istekli, başarılı ve doğru futbol oynarken gördüm.

Çetinkaya takımı sanırım bir Kaymaklı maçında ilk kez bu kadar isteksiz, konsantre olamamış gördüm. Bu kadar çok pas hatası ve top kaybı ile tarihi mağlubiyet de alabilirlerdi ancak olmadı.