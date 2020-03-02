Derbi Forest’in: 3-1

KAYMAKLI ÜSTÜN OYNADI: Süper Lig’in 21.haftasında Ruso Stadı’nda oynanan derbi maçta Küçük Kaymaklı, ezeli rakibi Çetinkaya’yı 3-1 mağlup etti. Çetinkaya’nın 7’nci dakikada Allen ile 1-0 öne geçtiği maçta Kaymaklı 23’te Rifat, 80’de Barkın ve 90’da Emre ile goller bularak 3-1 galip geldi. Kaymaklı maçtaki birçok net pozisyondan da faydalanamadı

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Küçük Kaymaklı 3-1 Çetinkaya

12.Salih Ökten 99.Kani Kansu Çeliker

22.Taner Bingöllü 33.Serkan Önet

4.Yusuf Özbahar 2.Tunç Özgürgün

(Dk. 64 Muhammet Nazik) (Dk.79 Mehmet Söker)

10.Osıta Obıekwe 7.Hakan Karacaoğlu

11.Rifat Hacıarifoğlu 10.Mustafa Yaşınses

(Dk.88 Emre Nazik) 14.James Akpama Obongha

15.Mehmet Öztürk 16.Doğukan Demirman

26.Gıscard Djındy Dıabone 19.Adenıyı Allen Assogba

29.Onyekachı Okafor 27.Samuel Dorgbele

(Dk.90 Mehmet Göçben) (Dk.55 Toykan Hacet)

31.Barkın Özaşık 55.Batuhan Calban

77.Berkem Nurdal 77.Emek Kırılmaz

78.Bahadır Göçben (Dk.84 Özcan Saygı)

Goller

Dk.23 Rifat Hacıarifoğlu Dk.7 Adeniyi Allen Assogba

Dk.80 Barkın Özaşık

Dk.90 Emre Nazik

K-Pet Süper Lig’in 21. Haftasında Lefkoşa’nın iki köklü kulübü Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. 7. Dakikada Adeniyi Allen Assogba konuk ekip Çetinkaya’yı 1-0 öne geçirdi. 23. Dakikada Küçük Kaymaklı’dan Rifat Hacıarifoğlu 1-1’lik eşitliği sağladı. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmayınca iki ekip soyunma odalarına 1-1’lik eşitlikle girdi. 80. Dakikada Küçük Kaymaklı’dan Barkın Özaşık şık golle takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Dakika 90’da Küçük Kaymaklı’dan Emre Nazik maçın skorunu belirleyen golü atarak durumu 3-1’e getirdi. Bu skorun ardından Küçük Kaymaklı puanını 32’ye çıkartırken, Çetinkaya 18 puanda kaldı.