Derbi Forest’in: 3-1

KAYMAKLI ÜSTÜN OYNADI: Süper Lig’in 21.haftasında Ruso Stadı’nda oynanan derbi maçta Küçük Kaymaklı, ezeli rakibi Çetinkaya’yı 3-1 mağlup etti. Çetinkaya’nın 7’nci dakikada Allen ile 1-0 öne geçtiği maçta Kaymaklı 23’te Rifat, 80’de Barkın ve 90’da Emre ile goller bularak 3-1 galip geldi. Kaymaklı maçtaki birçok net pozisyondan da faydalanamadı
Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal
Küçük Kaymaklı 3-1 Çetinkaya
12.Salih Ökten 99.Kani Kansu Çeliker
22.Taner Bingöllü 33.Serkan Önet
4.Yusuf Özbahar 2.Tunç Özgürgün
(Dk. 64 Muhammet Nazik) (Dk.79 Mehmet Söker)
10.Osıta Obıekwe 7.Hakan Karacaoğlu
11.Rifat Hacıarifoğlu 10.Mustafa Yaşınses
(Dk.88 Emre Nazik) 14.James Akpama Obongha
15.Mehmet Öztürk 16.Doğukan Demirman
26.Gıscard Djındy Dıabone 19.Adenıyı Allen Assogba
29.Onyekachı Okafor 27.Samuel Dorgbele
(Dk.90 Mehmet Göçben) (Dk.55 Toykan Hacet)
31.Barkın Özaşık 55.Batuhan Calban
77.Berkem Nurdal 77.Emek Kırılmaz
78.Bahadır Göçben (Dk.84 Özcan Saygı)
Goller
Dk.23 Rifat Hacıarifoğlu Dk.7 Adeniyi Allen Assogba
Dk.80 Barkın Özaşık
Dk.90 Emre Nazik
K-Pet Süper Lig’in 21. Haftasında Lefkoşa’nın iki köklü kulübü Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. 7. Dakikada Adeniyi Allen Assogba konuk ekip Çetinkaya’yı 1-0 öne geçirdi. 23. Dakikada Küçük Kaymaklı’dan Rifat Hacıarifoğlu 1-1’lik eşitliği sağladı. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmayınca iki ekip soyunma odalarına 1-1’lik eşitlikle girdi. 80. Dakikada Küçük Kaymaklı’dan Barkın Özaşık şık golle takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Dakika 90’da Küçük Kaymaklı’dan Emre Nazik maçın skorunu belirleyen golü atarak durumu 3-1’e getirdi. Bu skorun ardından Küçük Kaymaklı puanını 32’ye çıkartırken, Çetinkaya 18 puanda kaldı.