Dünya

Dünya Sağlık Örgütü TikTok’a katıldı

2 Mart 2020

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona virüs hakkındaki yanıltıcı içerikler ile mücadele edebilmek için TikTok’a katıldı. Corona virüs salgını nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Bilim insanları bir yandan virüse çare bulabilmek için yoğun mesai halinde.

Salgına karşı sosyal medyada da mücadele sürüyor. Zira Corona virüs ile ilgili sosyal medyda pek çok yalan içerik mevcut.

Business Insider’da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu durumla mücadele etmek için TikTok hesabı açtı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı olan WHO, TikTok hesabından yaptığı ilk paylaşımda Corona virüs enfeksiyonundan korunmak için insanların alabilecekleri önlemlerden bahsetti.

Paylaşılan ilk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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