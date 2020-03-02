Baf puanla tanıştı: 0-0

KAZANAN OLMADI: Güzelyurt’taki karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu ile Göçmenköy gol atma başarısı gösteremedi. Takımlar haftayı 1’er puanla kapatırken, ev sahibi Baf Ülkü Yurdu bu sonuç sonrası, sezonun ikinci devresindeki ilk puanını almış oldu
Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Volkan Çelik, Cemal Sarı
Baf Ülkü Yurdu Göçmenköy
69.Erdoğan Nay 1.Ozan Moroğlu
3.Fikri Arslan 10.Kemal Uçaner
(Dk90+2. Mehmet) 4.Lawal Murtadah Oladıpupo
4.İbrahim Hatay 8.Kenneth Ngwoke
5.Isaac Owusu 17.Rifat Kanıöz
6.Hasan Sedatgil 19.John Okolı
11.Cevdet Gürsel Alıcı (Dk.77 Ahmet Coşkun)
(Dk.75 Tahsin Denizsever) 20.Ahmet Hatay
20.Evanonya Kossı Adetu 22.Ömer Engin Gül
22.Hüseyin Taşçı 77.Rahmi Çelik
23.Ömer Ulaş 88.Erol Aksunlar
(Dk.79 Metin Melda) (Dk.62 Mevlüt Önal)
88.Doğan Işıker 99.Fikret Yağcıoğlu
99.Adeola Lanre Runsewe (Dk.82 Ali Üçtaş)
K-Pet Süper Lig 21. Hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu, Göçmenköy’ü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci devresinde de karşılıklı ataklar sonuç getirmeyince maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Baf Ülkü Yurdu puanını 25’e, Göçmenköy ise 26’ya yükseltti.