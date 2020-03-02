Baf puanla tanıştı: 0-0

KAZANAN OLMADI: Güzelyurt’taki karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu ile Göçmenköy gol atma başarısı gösteremedi. Takımlar haftayı 1’er puanla kapatırken, ev sahibi Baf Ülkü Yurdu bu sonuç sonrası, sezonun ikinci devresindeki ilk puanını almış oldu

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Volkan Çelik, Cemal Sarı

Baf Ülkü Yurdu Göçmenköy

69.Erdoğan Nay 1.Ozan Moroğlu

3.Fikri Arslan 10.Kemal Uçaner

(Dk90+2. Mehmet) 4.Lawal Murtadah Oladıpupo

4.İbrahim Hatay 8.Kenneth Ngwoke

5.Isaac Owusu 17.Rifat Kanıöz

6.Hasan Sedatgil 19.John Okolı

11.Cevdet Gürsel Alıcı (Dk.77 Ahmet Coşkun)

(Dk.75 Tahsin Denizsever) 20.Ahmet Hatay

20.Evanonya Kossı Adetu 22.Ömer Engin Gül

22.Hüseyin Taşçı 77.Rahmi Çelik

23.Ömer Ulaş 88.Erol Aksunlar

(Dk.79 Metin Melda) (Dk.62 Mevlüt Önal)

88.Doğan Işıker 99.Fikret Yağcıoğlu

99.Adeola Lanre Runsewe (Dk.82 Ali Üçtaş)

K-Pet Süper Lig 21. Hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu, Göçmenköy’ü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci devresinde de karşılıklı ataklar sonuç getirmeyince maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Baf Ülkü Yurdu puanını 25’e, Göçmenköy ise 26’ya yükseltti.