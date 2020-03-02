FutbolSpor

Baf puanla tanıştı: 0-0

2 Mart 2020

KAZANAN OLMADI: Güzelyurt’taki karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu ile Göçmenköy gol atma başarısı gösteremedi. Takımlar haftayı 1’er puanla kapatırken, ev sahibi Baf Ülkü Yurdu bu sonuç sonrası, sezonun ikinci devresindeki ilk puanını almış oldu

 

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Mehmet Volkan Çelik, Cemal Sarı

 

Baf Ülkü Yurdu                                                               Göçmenköy

69.Erdoğan Nay                                                               1.Ozan Moroğlu

3.Fikri Arslan                                                                   10.Kemal Uçaner

(Dk90+2. Mehmet)                                                          4.Lawal Murtadah Oladıpupo

4.İbrahim Hatay                                                              8.Kenneth Ngwoke

5.Isaac Owusu                                                                 17.Rifat Kanıöz

6.Hasan Sedatgil                                                             19.John Okolı

11.Cevdet Gürsel Alıcı                                                  (Dk.77 Ahmet Coşkun)

(Dk.75 Tahsin Denizsever)                                          20.Ahmet Hatay

20.Evanonya Kossı Adetu                                           22.Ömer Engin Gül

22.Hüseyin Taşçı                                                         77.Rahmi Çelik

23.Ömer Ulaş                                                              88.Erol Aksunlar

(Dk.79 Metin Melda)                                                    (Dk.62 Mevlüt Önal)

88.Doğan Işıker                                                            99.Fikret Yağcıoğlu

99.Adeola Lanre Runsewe                                           (Dk.82 Ali Üçtaş)

 

 

K-Pet Süper Lig 21. Hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu, Göçmenköy’ü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci devresinde de karşılıklı ataklar sonuç getirmeyince maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Baf Ülkü Yurdu puanını 25’e, Göçmenköy ise 26’ya yükseltti.




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