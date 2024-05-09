TDP Lefke bölgesinde ziyaretlerde bulundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki heyet Lefke bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre heyet, Lefke’deki sivil toplum örgütleriyle bir araya bir araya geldi, bölge halkının sorunlarını dinledi. Lefke’deki ziyaretlerde Çeler’e Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Lefke İlçe Başkanı Turgut Karabetça, Parti Meclisi üyeleri Hasan Özadalı ve Fevzi Karaniile bazı partililer eşlik etti.

Çeler ziyarette, sürdürülebilir gelişimi planlamaya hazır olduklarını ancak bunun için hükümete gelmeleri gerektiğini söyleyerek destek istedi.

-“İki partili bir sistem yaratılmaya çalışılıyor”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkedeki sıkıntıların çözümünün cesaret ve irade gerektirdiğini belirterek, Meclis’e girebilmek için vatandaşlardan destek istedi.

Çeler, “Kısa dönem yaptığımız bakanlıklarla ilgili gittiğimiz her yerde övgü alıyor ve ‘Umarım tekrar gelirsiniz’ deniyor. Ama bunun yolu da yine toplumun iradesinden geçiyor. İki partili bir sistem yaratılmaya çalışılıyor. Öncelikle bunun aşılması gerekiyor.” dedi.

-“Bizim önümüzü açacak olan da sizlersiniz”

Lefke’nin ilçe yapılarak adeta demokrasiden uzaklaştırıldığı, sadece iki partiden vekil çıkarabilen bir duruma getirildiğini ifade eden Çeler, Lefkelilerin tümü bir kişiye oy verse de ada geneli seçim sisteminden dolayı istedikleri kişiyi Meclis’e gönderemedikleri eleştirisinde bulundu. Çeler, bunların hepsinin ülkeyi iki partili sisteme hapsetmek için yapıldığını görüşünü dile getirdi.

Çeler, “Lefke’deki imar planının hazırlanmamış olmasından dolayı şu an yapılan projelerin gelecekte yaratacağı sıkıntılar, şu an İskele’de yaşanıyor, oradaki yıkım ortada. Buna rağmen burada da buna izin verdiler. Sürdürülebilir gelişmeyi bilmeyenler bizi idare ettikçe sonuç bu olacak, bir sonraki nesil de aynı şeyleri konuşacak. Biz sürdürülebilir gelişimi planlamaya hazırız ancak hükümete gelmemiz lazım. Bir taraftan ekonomiyi kalkındırmamız, bir yandan sağlık hizmetlerini geliştirmemiz lazım, sırf ilçe oldu diye değil insan yaşıyor diye yapmamız lazım bunları. Bunun için adil vergi toplama sistemi yaratma ve teşvikleri planlama birinci hedefimizdir. Bizim önümüzü açacak olan da sizlersiniz.” diye konuştu.

-Oktay

TDP heyeti ziyaretinde konuşan Lefke Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Teoman Oktay, ülke genelinde yaşanan sorunların hepsinin Lefke’de de yaşandığını ancak Lefke’ye özel birçok sıkıntının da olduğunu söyledi.

Oktay, Lefke’ye “ilçe” denmesine rağmen, bir ilçede olması gereken birçok şeyin Lefke’de bulunmadığını söyledi.

Oktay, “Elektrik Kurumu dışında hiçbir resmi daire oluşumu yok burada. Polis Müdürlüğü yok, Tapu Dairesi yok, İhtiyat Sandığı yok. İsmi ilçe olan ama ilçe olmayan bir yer burası. Halkın cevap aradığı tek soru; ‘Lefke bir ilçe midir, değil midir?’ sorusudur.” dedi.

-“Bunları çözecek bir irade hükümette de, muhalefette de yoktur”

Oktay, ilgili dairelerin ilçeye gelebilmesi için tüzük ve yasa değişiklikleri yapılması gerektiğini ancak ne hükümet, ne de muhalefette bu konuda irade bulunduğunu söyledi.

Oktay şöyle devam etti: “Kırsala bir üniversite koydunuz ama gereğini yerine getiremediniz. Sağlık alanında da sıkıntılar var. Cengiz Topel Hastanesi yeterli seviyede hizmet veremiyor, öğleden sonra gidin, sadece acilde ufak müdahaleler yapabiliyorlar. CMC konusu zaten ülkenin sorunu ama bunu maalesef siyasiler de nasıl çözeceklerini bilmiyor. Plan ve projeleri yok. Gemikonağı’nda kırmızı liman denilen liman var. Direkleri koptu kopuyor, liman bir anda çökecek ve dünyaya rezil olacağız. Bunları çözecek bir irade hükümette de muhalefette de yoktur.”

-Öztoprak

Gaziverenliler Derneği Başkanı Enver Öztoprak ise konuşmasında, bölgeye 25-30 bin arası bir nüfusun gelmesine yol açacak Gaziveren’deki inşaat projelerine değinerek, suyun, alt yapının, yolların olmadığını ve bu projelerin neye göre yapıldığını sorguladı.

Öztoprak, “Üniversite yapılmadan önce de bunlar yapılmamıştı. Şimdi üniversitenin pis suları Gemikonağı deresine akıyor. Leş gibi kokuyor orası, insanlar sineklerden oturamıyor. Ne hükümette ne muhalefette kıpırdama var. Lefke için bir kuruşluk yatırım planı yok. Bir karakol ve 5 polis 20 bin kişiyi idare etmeye çalışıyor.” dedi.