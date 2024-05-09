Bağımsız Milletvekili Rogers, itfaiye araç gereç yetersizliğine dikkat çekti

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, ülkedeki itfaiye araç gereç yetersizliğine dikkat çekerek, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte olabilecek yangınlara karşı önlem alınması konusunda hükümeti uyardı.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers yaptığı yazılı açıklamada, hükümete, önceliği çevre ve halk sağlığına vermediği eleştirisinde bulundu.

İtfaiyedeki yetersizliklerin bir an önce giderilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Rogers, yakın zamanda iki büyük işletmede yaşanan yangınların kontrolden çıkmasının ortak noktasının araç gereç eksikliği ve ihmaller olduğunu belirtti.

İtfaiye personelinin özverili çalışmasının tek başına yeterli olamayacağına dikkat çeken Bağımsız milletvekili, ülkedeki inşaat sektöründe bir patlama yaşadığını ancak yapılan binalara izin verilirken altyapı konusunda hiçbir şey yapılmadığını ve bunun büyük bir tehlikeye davetiye çıkardığını ifade etti.

Rogers, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ülkede son yıllarda ciddi bir nüfus akımı ve ciddi bir yapılaşma var. Her bölgede devasa projelere inşaat izni verilirken, diğer yandan da altyapıyı geliştirme noktasında taş üstüne taş konulmamaktadır. İtfaiye, 10 yıllık 20 yıllık itfaiye arabaları ile hizmet vermektedir. Birçok itfaiyede hidrolik merdiven yoktur. Bu kabul edilemez. Sivil savunma tatbikatlarında görüyoruz, yeni son model araçları var ama sivil savunmanın rolü acil müdahale değil. Sivil savunmanın arandığı yangınlarda yangın yerine varması zaman alıyor ve iş işten geçiyor. Acilen İtfaiye Şubelerinin itfaiye araçlarının güncellenmesi gerekiyor.”

-“Herkesin önceliği çevreyi ve ormanı korumak olmalıdır”

Arazilerin ve imar izinlerinin kolayca birilerine verilmesinin altında kişisel çıkarların yattığını ifade eden Jale Refik Rogers, hükümet ve yetkililerin önceliğinin mevcut betonlaşmayı tolere edebilecek ormanları ve çevreyi korumak, katı atık yönetimini yapmak olması gerektiğini anlattı.

Rogers, şöyle devam etti:

“Gerek yol kenarlarındaki otlar, gerek eski eserlerin bahçesindeki otlar, gerek ormanlardaki yangın yolları, temizlenmesi korunması gereken çok yer var. Zaman hızla tükeniyor. Yangın helikopteri her sene konuşulan bir konu olmaktan çıkmalıdır. Orman Dairesi bu helikopterin ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgiye de sahip değil. Diğer yandan; ülkemizde birçok vahşi depolama alanı bulunmaktadır ve bu alanlarda devamlı olarak yangınlar çıkıyor. Güngör Çöplüğü 2012 yılında katı atık master planı çerçevesinde yapılmış, kötü yönetimden dolayı bir Dikmen çöplüğü olma yolunda gidiyor. Ayrıştırma ve geri dönüşüm ile ilgili bir şey yapılmadığı gibi Güngör sadece planlandığı gibi evsel atık için kullanılmamakta, yeşil atıktan tıbbi atığa her türlü katı atık Güngör’e götürülmekte olduğundan kapasitesini çok önceden doldurmak üzere. Hükümet bir türlü Güngör’ü rehabilite edememiş, ihalesine dahi çıkamamıştır. Acilen harekete geçilmelidir.”