Erhürman: Yürüttüğümüz mücadelenin temel hedefi, eşit uluslararası statümüzün teyididir - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Erhürman: Yürüttüğümüz mücadelenin temel hedefi, eşit uluslararası statümüzün teyididir

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yürüttüğü mücadelenin temel hedefinin eşit uluslararası statüsünün teyidi olduğunu, bunun da çözümle geleceğini vurguladı.
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Tags:Cumhuriyetçi Türk Partisitufan erhürman
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