Holguín, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Veli’s Ltd.yi ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Holguín, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Veli’s Ltd.yi ziyaret etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín ve heyeti, dün, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ederek Başkan Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Veli’s Ltd. ziyaret edildi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre KTSO’da yer alan görüşmede konuşan Başkan Ali Kamacıoğlu, Odaya yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs Türk sanayisinden kısaca bahseden Kamacıoğlu, 1974 sonrası Kıbrıslı Türklerde sanayileşmenin başladığını ve 2000’li yıllardan sonra büyüyerek geliştiğini söyledi.


Kamacıoğlu, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracat yapanların tamamının Odanın üyesi olduğunu, üyelerin yüzde 33’ünün  ihracatı yaptığını, bunun da üretimlerinin AB standardında olduğunu gösterdiğini belirterek, “Ancak maalesef Odamız 1974 sonrası kurulduğundan biz işlem yapamıyoruz. Üretim bacağı biz olmamıza rağmen bunu Ticaret Odası yürütüyor” dedi.

İki tarafın anlaşma zemininin ticaret ve ekonomi olduğunu belirten Kamacıoğlu, Avrupa ülkelerinin  AB’yi oluşturma nedenlerinin de bu olduğuna dikkat çekti.

Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan ticarette yaşanan sıkıntılara da değinen Kamacıoğlu, “Güney’e geçişlerde çok basit nedenler ortaya konarak ihracatçı firmalara adeta mobbing uygulanıyor. Sürekli olarak evrak sorunu çıkartılıyor. Bizler tek yönlü olan bu ticaretin iki yönlü olmasına da ayrıca karşı değiliz” dedi.

Kamacıoğlu, şartların Rumların lehine olduğunu ifade ederek, “Bu şartlar altında ben de olsam bir anlaşmaya yanaşmam” diye konuştu.

-Veli’s Ltd.’ye ziyaret

Görüşmenin ardından Holguín ve heyeti,Kamacıoğlu, KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ve Oda yetkilileri Veli’s Ltd.yi ziyaret etti. Veli’s Ltd. Direktörü Levent Veli, Holguín ve heyetine  fabrikayı gezdirerek yapılan üretim ve Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden firmanın gerçekleştirdiği ihracat hakkında bilgi verdi.

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Tags:birleşmiş milletlerKıbrıs Türk Sanayi OdasıMaria Angela Holguin
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