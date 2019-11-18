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Taygun: Kıbrıs Türk Petrolleri logosu altında Altınbaş’ın yakıtı satılıyor

18 Kasım 2019

Toplu iş sözleşmesinin yenilenmediği ve gereken istihdamların yapılmadığı gerekçesiyle Dev-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası’nın başlattığı süresiz grev beşinci gününde…

Petrol-İş Sendikası Başkanı Gökay Taygun taleplerine şimdiye kadar herhangi bir yanıt gelmediğini ifade ederek, “Bizim savunduğumuz mevcut toplu iş devamı ve bunun imzalanması bundan herhangi bir şekilde geri adım atmayacağız” dedi.

Taygun, Kıbrıs Türk Petrolleri logosu altında Altınbaş Petrol’ün yakıtının satıldığını da savunarak halkın aldatıldığını kaydetti.

Diyaloğa açık olduklarını belirten Taygun, Altınbaş Petrol de gaz stoğunun tükenmek üzere olduğu bilgisini aldıklarını sözlerine ekledi.



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