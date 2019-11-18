Bayrak tepkileri Rum basınında

Güney Kıbrıs’ta ELAM üyelerinin KKTC bayrağını yakmaları ve Kıbrıs’ın kuzeyinden ve Türkiye’den bu yönde gelen açıklamalar Rum basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi: “Türkiye ‘Bayrak’ Yakma Olayını Kullanmaya Çalışıyor” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC bayrağının ELAM üyeleri tarafından yakılması olayına karşılık Kıbrıs’ın kuzeyinden ve Türkiye’den gelen tepkilere yer verdi.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın “sahte devletin bayrağının yakılması olayını Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ı suçlamak için istismar etmeye çalıştığı” yorumunda bulundu.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Yine Bir Sebep Buldular – Türkiye ve Kıbrıslı Türkler ELAM’ın Eylemini Boyutlandırıyorlar” başlıkları altında verirken, “önemsiz bir olayın Türkiye ve sahte devlet tarafından abartılmaya çalışıldığı” yorumunda bulundu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CTP Başkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki açıklamalarına geniş yer verdiği haberinde, ELAM’ın yanıtını da okuyucusuna yansıttı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Sahte Devletin ‘Bayrağının’ ELAM Tarafından Yakılması – Akıncı, Özersay ve Türk Dışişleri Bakanlığı Kınıyor”.

Politis: “Bayrak Yakma Konusunda Rahatsızlık”