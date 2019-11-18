Larnaka’daki trafik çarpışmasında hamile kadın hayatını kaybetti

Larnaka’da dün meydana gelen trafik çarpışmasında, Rus uyruklu 7 aylık hamile bir kadın hayatını kaybetti.

Politis gazetesi, Larnaka’nın “Alaminos” (Alaminyo) köyü yakınlarında dün gerçekleşen olayda, 30 yaşındaki Kıbrıslı Rum sürücünün, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 39 yaşındaki hamile kadına çarparak ölümüne sebebiyet verdiğini yazdı.

Haberde, sürücünün, kadının eşi ve kayınpederine de çarptığını ancak her iki şahsın da olaydan yara almadan kurtuldukları belirtilirken sürücünün ise tutuklandığı aktarıldı.