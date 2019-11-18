TOL’dan hakem Ali Özer’e kınama

Türk Ocağı Limasol SK, sosyal medya sayfasından YAK ile oynadıkları maçı yöneten hakem Ali Özer’i taraf tutmakla ve kasti kararlar vermekle itham etti:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu LEFKOSA;

17 Kasım 2019 tarihinde , Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadında oynanan KKTC Süper Lig karşılaşmasında ,maça Merkez Hakem Komitesi tarafından Orta hakem olarak tayin edilen Ali ÖZER`in geçmişte Yenicami SK ile sıkıntı yaşadığı bilinmekteydi. Ligin üst sırası için böylesine önem arz eden bir maça verilmesi bizleri maç öncesinde tedirgin etmiştir .

Maçın başından sonuna Yenicami tarafına avantaj sağlama bir çok faul ler vermiş ve olmadık pozisyonlarda aleyhimize sarı kart vererek takımımızı engellemeye çalışmıştır. Yıllardır futbolun her kademesinde görev yapan bir kişi olarak Ali ÖZER`in son derece YAK lehine yaranmaya çalışması çabalarını net olarak izlemiş ve idrak etmiş bulunmaktayız.

Maçın sonlarına doğru rakip kale önünde forvet oyuncumuz Cevdet’in kaleye şut atma aşamasında arkadan yapılan krampon darbesini oynatmış ve devamında kale önümüze gelen pozisyonu hiçbir müdahale yokken direk vuruş ile rakibimizin gol kazanması adına fırsat vermiş ve bir haksız gol e sebep olmuştur.

Bizler Türk Ocağı Limasol SK olarak bu yıl ligde yenilgisiz olarak ilerlediğimiz ve şampiyonluk kovaladığımız bir sezon yaşamaktayız.Rakiplerimizin bizleri böylesine düzmece ayak oyunlarıyla bizi alt etmesine ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ. İlgili hakemin maçtaki verdiği ve/veya vermediği pozisyonların incelenmesi gerektiğine inanç göstermekteyiz. Kasıtlı olarak önümüzün kesilmesi adına yapmadığını bırakmayan hakem Ali ÖZER’i şiddetle KINIYORUZ.

Futbol Federasyonumuzun Adil bir lig olması adına konuya hassasiyet vermesini bekler ve gereğinin yapılmasını saygılarla arz ederiz.

Türk Ocağı Limasol SK

Yönetim Kurulu