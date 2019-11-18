Geçiş noktaları kontrollerinde yeni düzenlemeler yolda

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine kaçak göçün önlenmesi adına geçiş noktaları ve Yeşil Hat boyunca alınacak yeni önlemleri yakın tarihte açıklayacaklarını, ayrıca Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında da değişikliğe gidilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in dün konuya ilişkin açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde, gerek sınır kapıları, gerekse Yeşil Hat boyunca önlemlerin arttırılması adına bir paket hazırlığı içerisinde olduklarını söylediğini yazdır.

Habere göre, Petridis, Yeşil Hat için “kara delik” benzetmesini kullanarak, kuzeyden kaçak göçmen akımı ve bunun kendileri için büyük bir sorun haline gelmeye başlamasının kendilerini önlemler almaya yönlendirdiğini belirtti.

Hedeflerinin, bazı üçüncü ülke vatandaşlarının kuzeyden güneye geçiş noktalarından geçmelerini önlemek olduğunu vurgulayan Petridis, Yeşil Hat Tüzüğü’nün Kıbrıslıların, yani Kıbrıslı Türkler ve Rumların dolaşımının normal şekilde sağlanması için yapıldığını savundu.

Petridis, geçiş noktaları ve Yeşil Hat’tın kontrolsüz diğer noktalarının kontrol altına alınmasının, Yeşil Hat Tüzüğü’nden doğan sorumlulukları gereği olduğunu ifade ederek, bu konuda AB’yi de bilgilendirdiklerinin altını çizdi.

Kaçak göç akımlarında sorumluluğun AB’da olduğunu belirten ve kendilerinin bu konuda karşılaştıkları sorunlardan AB’yi sorumlu tutan Petridis, önlemler paketinin kısa zaman içerisinde açıklanacağını da sözlerine ekledi.