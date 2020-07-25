 Tatlısu sahilinde ölü yunus bulundu

Taşkent Doğa Parkı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tatlısu sahilinde ölü yunus bulunduğunu, ölüm sebebinin yapılacak nekropsinin ardından belli olabileceği duyurulu. İşte yapılan açıklama;

Tatlısuda karaya vurmuş ölü yunus Mehmet ve Yaman Duman tarafından farkedilerek Alo 1190 Yaban Hayat Destek Hattına bildirildi.

İlk incelemelerde hayvanın yeni ölmüş olduğu ve dış muayenesinde ölüme sebebiyet verebilecek bir yara bulunmadığı tespit edildi. Hayvanın 1.80 boyunda ve 47.3kg kilo ağırlğında olduğu belirlendi.

SPOT – Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ekipleri de hayvanı yerinde inceleyerek kendi çalışmaları için ölçümler ve doku örnekleri aldılar.

Hayvan DoğaPark tarafından teslim alınarak nekropsi için Yaban Hayat Hastanesine getirildi. Gün içerisinde yapılacak nekropsinin hayvanın ölüm sebebi ile ilgili ipuçları vermesi bekleniyor.