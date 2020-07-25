Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nı seçiyor

Türkiye’de anamuhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nin,(CHP) mart ayında yapılması planlanan ancak virüs nedeniyle ertelenen 37. Kurultayı bu hafta sonu yapılıyor.

Pandemi gölgesinde yapılan kurultayda tüm davetliler birer koltuk ara vererek oturtuluyor.

Kurultayın ilk günü olan bugün genel başkanlık seçimi yapılıyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Aytuğ Atıcı, Tolga Yarman ve İlhan Cihaner aday olacaklarını açıklayan isimler.

Yarın ise 60 kişilik parti meclisi için seçim yapılacak .